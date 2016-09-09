Росавиация сняла ограничение на действие сертификата компании "Грозный Авиа"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Росавиация приказом от 5 сентября сняла ограничение на выполнение международных полетов авиакомпании "Грозный Авиа", сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

Кроме того, снимается ограничение по сроку действия сертификата эксплуатанта авиаперевозчика.

Росавиация отмечает, что решение было принято на основании акта инспекционной проверки эксплуатанта от 5 сентября, а также комплексного заключения по сертификации.

В апреле Росавиация по просьбе "Грозный Авиа" ввела запрет на совершение авиаперевозчиком международных полетов. Гендиректор компании Хасан Салгириев тогда заявил, что данный шаг никак не связан с качеством обслуживания и техническим состоянием авиапарка перевозчика, отметив, что "были некоторые нюансы, связанные с внутренними вопросами". Компания попросила Росавиацию дать ей время "для проведения ряда корректирующих мероприятий".