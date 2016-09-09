ЦБ намерен отслеживать использование финансовых технологий на рынке

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. ЦБ намерен мониторить использование финансовых технологий на рынке и мягко их регулировать в случае накопления рисков. Об этом заявила на форуме "Банки России - XXI век" глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы понимаем, что нужно дать возможность для развития финансовых технологий, но нужно понимать какие риски несет их использование и вовремя ограничивать эти риски. Мы будем тщательно мониторить то, что происходит на финансовом рынке, что применяется и начинать вводить мягкое регулирование, когда будет видно, что накапливаются риски", - заявила она.