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ЦБ намерен отслеживать использование финансовых технологий на рынке

Экономика и бизнес
9 сентября, 15:44 UTC+3
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что необходимо дать возможность для развития финтехнологий, однако необходимо вовремя ограничивать риски, которые несет их использование
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СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. ЦБ намерен мониторить использование финансовых технологий на рынке и мягко их регулировать в случае накопления рисков. Об этом заявила на форуме "Банки России - XXI век" глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы понимаем, что нужно дать возможность для развития финансовых технологий, но нужно понимать какие риски несет их использование и вовремя ограничивать эти риски. Мы будем тщательно мониторить то, что происходит на финансовом рынке, что применяется и начинать вводить мягкое регулирование, когда будет видно, что накапливаются риски", - заявила она.

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