Набиуллина: борьба с киберпреступностью - один из приоритетов работы ЦБ

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Одним из приоритетов работы ЦБ РФ является защита финансовой сферы от киберпреступности, сообщила на форуме "Банки России - XXI век" глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Борьба с киберпреступностью - ключевой приоритет. Мы должны повысить защищенность (финансовой) системы к такого рода преступлениям", - заявила она.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам кибербезопасности в банковской сфере призвал объединить усилия в противодействии таким преступлениям. По его словам, угроза киберпреступности в банковской сфере носит транснациональный характер, а потери от хакерских атак на банки на глобальном уровне, по некоторым оценкам, составляют около $0,5 трлн.

Премьер подчеркивал, что в России число таких преступлений тоже растет, а опыта и сил противостоять им пока не достаточно, бороться в одиночку с такими преступлениями практически невозможно, а киберзащита - это дорогое удовольствие. Для снижения киберугроз нужны совместные усилия по борьбе с электронной преступностью, заключил Медведев.