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ЦБ РФ не исключает расширения лимитов по программе рефинансирования кредитов МСБ

Экономика и бизнес
9 сентября, 16:21 UTC+3
По словам главы ЦБ РФ, эта программа "очень важна и востребована"
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СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ не исключает возможности расширения лимитов по программе кредитования малого и среднего бизнеса.

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Об этом журналистам заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Банки России - XXI век".

"Пока лимит не исчерпан, но когда он будет исчерпан, мы вернемся к рассмотрению этой программы. Мы считаем, что эта программа очень важна и востребована. Направление ее совершенствования заключается в том, чтобы, на наш взгляд, в ней принимали больше участия малые и средние банки", - сказала она.

В июне сообщалось, что лимит ЦБ РФ по рефинансированию кредитов малому и среднему бизнесу по льготной ставке выбран на 49 млрд рублей из заложенных 75 млрд рублей.

Суть программы заключается в том, что ЦБ кредитует уполномоченные банки под 6,5%, ограничивая маржу для выдачи кредита малому бизнесу в 4 и среднему бизнесу в 3 дополнительных процентных пункта. Корпорация МСП добавляет 0,5 п. п. за свое поручительство.

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