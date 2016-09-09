ЦБ считает преждевременным вводить в РФ страхование средств юрлиц

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Банк России считает преждевременным ставить вопрос о страховании средств юридических лиц, как это делается в случае вкладов граждан, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Я думаю, что ставить этот вопрос пока преждевременно", - сказала она, отвечая на вопрос о целесообразности страхования депозитов компаний.