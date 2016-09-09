"Белая дача" запустит завод по переработке картофеля для McDonald's за €120 млн

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Завод ГК "Белой дачи" по переработке картофеля за €120 млн будет запущен в декабре 2017 года. Его строительство в Липецкой области уже началось. Основным покупателем продукции станет McDonald's, сообщил ТАСС председатель наблюдательного совета "Белой дачи" Виктор Семенов.
"В декабре следующего года. Инвестиции где-то более €120 млн. Мы инвестируем вместе с нашим партнером Lamb Weston - это дочерняя компания Conagra", - рассказал он.
Семенов не стал озвучивать доли компаний в предприятии, однако указал, что "Белая дача" является мажоритарием.
Председатель набсовета компании добавил, что McDonald's и "Белая дача" подписали десятилетний контракт о поставках картофеля фри.
Ранее ТАСС сообщал, что ВТБ был готов предоставить группе кредит в размере до €70 млн на реализацию проекта. Мощность предприятия составит 100 тыс. тонн готовой продукции в год.
"Белая дача" объявила о своем намерении реализовать проект по производству картофеля фри в Липецкой области в феврале 2014 года в рамках расширения партнерства с McDonald's. Для создания этого предприятия агрохолдинг зарегистрировал ООО "Фарм Фритес Белая дача". В капитал нового юрлица вошли ЕБРР и голландский производитель картофеля Farm Frites. Объем заявленных инвестиций должен был составить более €100 млн, но 30 августа 2014 года ЕБРР сообщил о приостановке финансирования российских проектов в рамках очередного пакета санкций Евросоюза в отношении РФ.
Группа компаний "Белая дача" объединяет несколько направлений бизнеса: выращивание и переработку овощной и салатной продукции, озеленение и ландшафтный дизайн (компания "Белая дача цветы"), девелопмент и строительство коммерческой недвижимости. "Белая дача" является поставщиком свежей салатной продукции ресторанов McDonald's, KFC и Burger King на всей территории России.