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"Белая дача" запустит завод по переработке картофеля для McDonald's за €120 млн

Экономика и бизнес
9 сентября, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Предприятие планируется запустить в декабре 2017 года
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Завод ГК "Белой дачи" по переработке картофеля за €120 млн будет запущен в декабре 2017 года. Его строительство в Липецкой области уже началось. Основным покупателем продукции станет McDonald's, сообщил ТАСС председатель наблюдательного совета "Белой дачи" Виктор Семенов.

"В декабре следующего года. Инвестиции где-то более €120 млн. Мы инвестируем вместе с нашим партнером Lamb Weston - это дочерняя компания Conagra", - рассказал он.

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Семенов не стал озвучивать доли компаний в предприятии, однако указал, что "Белая дача" является мажоритарием.

Председатель набсовета компании добавил, что McDonald's и "Белая дача" подписали десятилетний контракт о поставках картофеля фри.

Ранее ТАСС сообщал, что ВТБ был готов предоставить группе кредит в размере до €70 млн на реализацию проекта. Мощность предприятия составит 100 тыс. тонн готовой продукции в год.

"Белая дача" объявила о своем намерении реализовать проект по производству картофеля фри в Липецкой области в феврале 2014 года в рамках расширения партнерства с McDonald's. Для создания этого предприятия агрохолдинг зарегистрировал ООО "Фарм Фритес Белая дача". В капитал нового юрлица вошли ЕБРР и голландский производитель картофеля Farm Frites. Объем заявленных инвестиций должен был составить более €100 млн, но 30 августа 2014 года ЕБРР сообщил о приостановке финансирования российских проектов в рамках очередного пакета санкций Евросоюза в отношении РФ.

Группа компаний "Белая дача" объединяет несколько направлений бизнеса: выращивание и переработку овощной и салатной продукции, озеленение и ландшафтный дизайн (компания "Белая дача цветы"), девелопмент и строительство коммерческой недвижимости. "Белая дача" является поставщиком свежей салатной продукции ресторанов McDonald's, KFC и Burger King на всей территории России.

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