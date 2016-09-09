МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Японская компания Panasonic запустила производство телевизоров в Белоруссии, которое может обеспечить до 80% продаж этой продукции на территории Евразийского экономического союза (ЕврАзЭс) к 2017 году. Об этом сообщил ТАСС директор дивизиона потребительской электроники компании Panasonic Россия Сергей Кожевников.

"В перспективе процент телевизоров местной сборки (белорусской - прим. ред.) может достичь 80% от общего объема телевизоров Panasonic, продаваемых в Таможенном союзе", - отметил он, подчеркнув, что это произойдет не раньше 2017 года.

По словам Кожевникова, рынок ЕврАзЭС, несмотря на кризис, остается одним из крупнейших в Европе. Panasonic также планирует начать поставки телевизоров белорусского производства во все страны бывшего СССР и Евросоюза.

На первом этапе компания запустит в Белоруссии производство трех моделей телевизоров Viera средней ценовой категории c диагональю 24, 32 и 43 дюймов и разрешением HD и Full HD. Локализованная разработка и производство снизили стоимость товаров на 10-15% по сравнению с импортируемыми моделями аналогичных характеристик, отметили в Panasonic.

Телевизоры белорусской сборки появятся в продаже уже в октябре. Кожевников добавил, что модельный ряд может быть расширен в начале 2017 года - после того, как будут сделаны первые выводы по продажам.

Panasonic организует производство телевизоров по принципу контрактной сборки. Белорусскую компанию, которая выступит партнером японской корпорации, представитель Panasonic не назвал, однако отметил, что это не первое их сотрудничество. Этот же партнер производит для Panasonic микроволновые печи.

Кожевников также не исключил возможность инвестиций Panasonic в локализацию проектирования и производства техники в ЕврАзЭС.

"Мы рассматриваем различные варианты локализации разработки и производства. Пока контрактная сборка под нашим контролем выглядит наиболее эффективной и гибкой. Но мы рассматриваем и другие возможности инвестирования в российский рынок", - сказал он, добавив, что большинство производителей телевизоров, кроме японских, уже перенесли свое производство в Россию.