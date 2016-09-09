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Набиуллина: рост кредитования физлиц должен быть соразмерен увеличению доходов населения

Экономика и бизнес
9 сентября, 17:12 UTC+3 СОЧИ 9, сентября. /ТАСС
По данным Центробанка, в августе кредиты населению без учета валютной переоценки выросли больше, чем кредиты предприятиям - на 0,8% против 0,2%
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СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Рост кредитования физлиц должен происходить соразмерно росту доходов населения, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила журналистам на форуме "Банки России - XXI век".

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"Идет процесс роста кредитов. Мы сейчас мониторим ситуацию, но делать какие-то выводы пока рано. Для нас очень важно, чтобы рост кредитования физических лиц шел соразмерно динамике доходов населения, чтобы не возникало перекосов, которые мы наблюдали в прошлом", - отметила она.

По данным ЦБ РФ, в августе кредиты населению без учета валютной переоценки выросли больше, чем кредиты предприятиям - на 0,8% против 0,2%.

Ранее в пятницу Набиуллина сообщала, что Банк России обеспокоен риском возможного быстрого роста необеспеченного потребительского кредитования, что может затормозить процесс снижения инфляции.

По мнению главы ЦБ, такая структура прироста кредитов имеет "более проинфляционный характер, чем, если бы кредиты предприятиям на поддержку нового производства росли быстрее кредитов на поддержку потребительского спроса".

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