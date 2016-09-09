Массух: импортозамещение телеком-оборудования в РФ не должно быть директивным

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Импортозамещение телекоммуникационного оборудование в России не должно быть "директивным", заявил ТАСС глава подгруппы "ИТ+Суверенитет" Илья Массух.

Подгруппа создана при рабочей группе помощника президента Игоря Щеголева в администрации президента РФ.

В пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект дорожной карты по импортозамещению телеком-оборудования на 2016-2020 гг. (подготовлена в рамках работы подгруппы "ИТ +Суверенитет") сообщила, что российские операторы к 2020 году должны на 85% перейти на телекоммуникационное оборудование отечественного производства.

Согласно данным издания, среди прочих мер предлагается введение с 2017 г. законодательного запрета даже частным операторам использовать зарубежную технику и программное обеспечение в некоторых сферах деятельности. Например, "при накоплении статистических данных, проверке, анализе и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому (DPI)" или оказании услуг госструктурам.

Запрет на закупку импортного оборудования (при наличии отечественных аналогов) коснется и самих госорганов, а также компаний с госучастием.

"Это документ "сырой", ни разу не обсуждался на подгруппе. Этот документ - больше видение какого-то эксперта на тему реализации независимости в телекоммуникационной отрасли. Обычно мы проводим 2-3 заседания подгруппы, прежде чем сформировать какой-то документ", - пояснил Массух, который лично не видел проект дорожной карты, но знает о его существовании.

При этом собеседник агентства полагает, что "меры директивного управления отраслью не будут сильно поддержаны" участниками подгруппы.

"Надо признать, что отрасль телекоммуникаций - ключевая для общества и государства, потому что мы все общаемся через Интернет, бизнес ведется с помощью связи и так далее. Поэтому само направление "побольше отечественных наработок в этой отрасли" - оно правильное", - считает глава подгруппы.

По его мнению, это должно быть не директивное принуждение, а меры экономического характера, "чтобы операторы самостоятельно переходили на отечественное оборудование, чтобы им это было более выгодно".

Массух сообщил, что ближайшее заседание подгруппы состоится в течение 10 дней. На нем будут обсуждаться различные варианты увеличения доли отечественного телеком- оборудования на российском рынке с участием Минпромторга, Минсвязи и Минэкономразвития. Возможность выступить со своей позицией будет у операторов, производителей и отраслевых ассоциаций.

"Там будут выработаны конкретные предложения, после чего уже можно будет говорить, как они повлияют на отрасль", - подчеркнул он.

Свое оборудование

Массух отметил, что на заседании подгруппы будут рассмотрены варианты стимулирования закупок российского оборудования телеком-операторами. По его словам, речь идет в том числе об особых льготах, мерах финансового характера.

"Можно смотреть на налоговое администрирование, понижать ставки или давать специальные кредиты, как делал это Китай для насыщения своего телеком рынка собственным оборудованием", - пояснил он, отметив, что в этой стране компаниям, закупающим китайское оборудование, предоставлялись льготные кредиты на срок до 10 лет.

Глава подгруппы "ИТ+Суверенитет" также пояснил, что нахождение производителя рядом с оператором всегда выгодно с точки зрения адаптации инфраструктуры для нужд бизнеса.

"Вы вряд ли сможете попросить Cisco или Huawei что-то поправить, а вот российских производителей - можете. В общем, если сделать движение, то в течение 10 лет (до 2025 г.) доля российского магистрального и управляющего оборудования может быть серьезно увеличена, до примерно 50%", - резюмировал Массух, отметив, что на сегодняшний день в среднем по рынку российское оборудование занимает около 5%.

Категории для импортозамещения

Согласно анализу, проведенному в рамках работы подгруппы, в России есть несколько категорий производителей телеком-оборудования.

Первая категория включает так называемых производителей в кавычках, к которым можно отнести тех, кто просто берет западные компоненты, прямо платформу и просто переклеивают название, пояснил Массух.

"Таких мы не будем сильно рассматривать, это то, что называется "крупноузловая сборка", - добавил он.

Другая категория отечественных производителей - те, кто собирает оборудование в России из зарубежных компонентов и зачастую добавляют свой микрокод (ПО).

"Таких производителей несколько, они состоявшиеся, есть и в структурах Ростеха, есть в традиционных центрах - Томск, Новосибирск", - отметил Массух.

Самой перспективной, по мнению собеседника агентства, категорией производителей с точки зрения импортозамещения является та, которая не зависит от компонентной базы: когда для управления сетевой инфраструктурой разрабатывается специальное ПО, которое устанавливается на обычный сервер. Если раньше надо было делать специализированные чипы для коммутаторов, для маршрутизаторов, то сейчас можно поставить ПО на обычный сервер, и сказать этому серверу: "Сегодня ты маршрутизатор, а завтра ты концентратор".

Такая тенденция идет уже несколько лет, но сейчас она за счет развития телекоммуникационной и программной составляющей вышла на промышленный режим, описал ситуацию Массух.

"Это один из шансов российских предприятий, потому что вы не зависите от компонентной базы сильно (поскольку компоненты стандартные), а зависите от ПО, которое у нас умеют писать", - подчеркнул он.

Массух полагает, что с помощью таких программ после тщательного их тестирования можно будет обеспечить нужды крупных телеком-операторов российским оборудованием.

"Такие эксперименты, тестирование проводил "Ростелеком". Несколько российских компаний представляли свои решения, и они были на уровне", - сказал он.

По мнению эксперта, отказаться от иностранных компонентов для магистрального и управляющего оборудования при таком сценарии российским производителями не удастся.

"Компонентная база, скорее всего, будет иностранной, потому что из процессоров в России сейчас производятся только "Эльбрус" и "Байкал". На них тоже можно что-то делать, но в данном случае эта тенденция в телекоме идет на стандартных процессорах типа Intel. Для того, чтобы выпускать магистральные истории, необходимо добиваться высокой тактовой частоты процессоров", - пояснил он.