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"Транснефть" получила предписание остановить поставки нефтепродуктов на Украину

Экономика и бизнес
9 сентября, 17:49 UTC+3
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ аннулировала заключения, выданные ранее российским участникам внешнеэкономической деятельности на поставку нефтепродуктов на Украину
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" получила от таможни предписание остановить транспортировку нефтепродуктов в направлении Украины, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

По его словам, в пятницу во второй половине дня "Транснефть" получила предписание Центральной энергетической таможни (ЦЭТ), где сообщается об аннулировании Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России заключений, выданных российским участникам внешнеэкономической деятельности на поставку нефтепродуктов на Украину.

"В целях обеспечения законодательства РФ в области экспортного контроля нас просят остановить транспортировку нефтепродуктов в направлении Украины", - сказал Демин.

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