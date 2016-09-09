"Транснефть" получила предписание остановить поставки нефтепродуктов на Украину

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" получила от таможни предписание остановить транспортировку нефтепродуктов в направлении Украины, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
По его словам, в пятницу во второй половине дня "Транснефть" получила предписание Центральной энергетической таможни (ЦЭТ), где сообщается об аннулировании Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России заключений, выданных российским участникам внешнеэкономической деятельности на поставку нефтепродуктов на Украину.
"В целях обеспечения законодательства РФ в области экспортного контроля нас просят остановить транспортировку нефтепродуктов в направлении Украины", - сказал Демин.