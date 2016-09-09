Соколов: Минтранс не планирует введение платы за проезд фур по региональным трассам

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Вопрос введения платы за проезд фур по региональным дорогам не рассматривается на федеральном уровне, сообщил корреспонденту ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Сейчас этот вопрос (введения платы за проезд фур по региональным трассам - прим. ТАСС) не рассматривается на федеральном уровне",- сказал министр.

"Такие предложения действительно были, но здесь необходимо все внимательно взвесить, рассмотреть, получить поддержку на местах, в том числе на уровне тех регионов, где выступают с такой инициативой. И уже в зависимости от итогов общественного обсуждения делать дальнейшие шаги", - сказал Соколов.

В июне на ПМЭФ глава министерства сообщал, что не исключает возможности введения платы за проезд большегрузов по региональным трассам. Что касается возможности введения аналогичной системе "Платон", действующей для федеральных дорог платы в регионах, этот вопрос обсуждался в том числе на площадке Государственного совета, и были разные точки зрения, сказал Соколов. По его мнению, надо сначала посмотреть, как отработает система хотя бы год в тестовом режиме, какое-то время ее эксплуатировать уже в обычном режиме и потом принять соответствующее решение, дающее полномочия субъекту, уже в зависимости от ситуации в том или ином субъекте, на тех или иных региональных дорогах, вводить или не вводить аналогичную систему.

Система "Платон" запущена в ноябре 2015 года для взимания платы с большегрузов массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Плата составляет 1,53 рубля за каждый километр. Денежные средства поступают в Федеральный дорожный фонд для компенсации вреда, наносимого трассам автомобилями.