МЭР рассмотрит просьбу овощеводов исключить из ЗСТ с Ираном помидоры, огурцы и картофель

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития знает о позиции российских овощеводов, которые просят изъять томаты, огурцы, картофель и морковь из соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами ЕврАзЭС и Ираном. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Национальный союз производителей овощей направил в Минсельхоз письмо с просьбой изъять томаты, огурцы, картофель и морковь из соглашения о ЗСТ с Ираном. По мнению союза, поставки из Ирана по упрощенной таможенной процедуре со сниженными пошлинами негативно скажутся на российских производителях, которые только недавно начали процесс импортозамещения.

"В рамках проводимой сейчас исследовательской работы мы слышали пожелания овощеводов по защите наших рынков. Пожелания объясняются значительными объемами импорта из Ирана и, соответственно, угрозами снижения конкурентоспособности национальных производителей в случае снижения или отмены импортных пошлин", - сказал собеседник агентства.

Взвешенное решение

Он подчеркнул, что окончательные выводы можно сделать, только взвесив все факторы.

"В том числе, потенциальные выгоды для потребителей, а также возможные встречные уступки, которые мы могли бы получить на рынке Ирана. После завершения анализа и получения окончательных результатов Минэкономразвития направит в ЕЭК (Евразийскую экономическую комиссию) консолидированную позицию российской стороны по данному вопросу и будет добиваться ее включения в переговорную позицию ЕврАзЭс в дискуссиях с Ираном", - подчеркнул представитель МЭР.

В ЕЭК на сегодняшний день отказались комментировать просьбу Национального союза производителей овощей.

"Не комментируем. Ни предложения, ни переговорный процесс. Это может сказаться на результатах переговоров с Ираном", - заявил ТАСС представитель ЕЭК.

ЗСТ с Ираном

Неформальные консультации по временной зоне свободной торговли ЕврАзЭС и Ирана начались в середине мая. По словам первого замминистра экономического развития РФ Алексея Лихачева, первый этап создания зоны свободной торговли с Ираном может включить продукцию легкой промышленности, АПК, промпродукцию. Создание зоны свободной торговли с Ираном осложняет то, что страна не является членом Всемирной торговой организации.

Представитель Минэкономразвития напомнил, что сейчас страны ЕврАзЭС и Иран находятся в фазе изучения целесообразности заключения соглашения о свободной торговле, работает исследовательская группа.

"Эта фаза также предполагает определение чувствительных товарных позиций, в отношении которых в переговорах необходимо будет добиваться льготных условий (либо продолжительный переходный период для либерализации, либо полное исключение их из режима свободной торговли - прим. ред.). Чувствительность тех или иных категорий товаров определяется с учетом мнений профильных ведомств, ассоциаций и союзов национальных производителей, а также потребителей", - уточнил собеседник агентства.