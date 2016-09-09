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"Антонов" не произведет ни одного самолета в 2016 году из-за разрыва кооперации с РФ

Экономика и бизнес
9 сентября, 23:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, сентября. /ТАСС
В сентябре 2015 года правительство Украины вывело самолетостроительный концерн "Антонов" из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК-Антонов"
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КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Государственное авиастроительное предприятие Украины "Антонов" не сможет выпустить новые самолеты в текущем году из-за разрыва кооперационных связей с Россией. Об этом заявил  заместитель начальника отделения перспективных разработок государственного предприятия "Антонов" Андрей Хаустов.

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"Сейчас, если бы даже мы очень хотели произвести самолет, у нас есть ряд недостроенных машин, которые стоят в цехах, нам нужно заменить все российские комплектующие на комплектующие других производителей, не будем говорить, что это обязательно западные, это могут быть и украинские", - сказал он в эфире "Радио вести". Отвечая на вопрос ведущего Хаустов отметил, что в связи с переналадкой в 2016 году ни одной машины не будет произведено.

По его словам, предприятие в 2015 году произвело два самолета Ан-148 и Ан-158, где были использованы российские комплектующие. "Это фактически тот запас, который у нас был, на этих самолетах он закончился", - уточнил Хаустов.

Замглавы отделения перспективных разработок "Антонова" также признал, что "отсутствие кооперации с Россией по самолетам Антонов "не облегчило жизнь предприятия". Однако, по его словам, это не является той фатальной чертой, так как предприятие ищет альтернативных поставщиков комплектующих.

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Например, по самолетам Ан-148 и Ан-158 необходимо заменить порядка 5400 типов комплектующих, а самые крупные из них, это бортовое радиоэлектронное оборудование, подчеркнул Хаустов. "Основу радиоэлектронного оборудования на самолеты АН-148 и Ан-158 - это канадская компания Esterline, с которой уже заключены контракты, и мы уже начали получать компоненты", - добавил он. Несмотря на сложности из-за прекращения сотрудничества с РФ, "Антонов" все же планирует в следующем году развернуть серийное производство Ан-148, Ан-158.

В сентябре 2015 года правительство Украины вывело самолетостроительный концерн "Антонов" из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК-Антонов". Госпредприятие "Антонов" имеет 70-летнюю историю, реализует полный цикл создания современного летательного аппарата - от предпроектных научных исследований до постройки, испытаний, сертификации, серийного производства и послепродажного обслуживания.

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