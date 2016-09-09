СМИ: Минфин может заморозить зарплаты госслужащих на три года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России предлагает заморозить объем расходов на государственных служащих на три года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в кабинете министров.

Цель Минфина — удержать общий объем расходов федерального бюджета на уровне 15,787 трлн руб. в год. Источник утверждает, что заморозка расходов на государственных служащих направлена на выполнение этой задачи.

При этом временная заморозка зарплат не затронет ряд профессий: учителей, врачей, а также научных сотрудников и деятелей культуры.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил сокращать военные расходы на 6% в год. Освобожденные средства должны пойти на развитие приоритетных программ и проектов.

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников, речь идет о сокращении расходов по статье "национальная оборона", на которую в 2016 г. предполагается потратить 3,157 трлн руб.

Таким образом, сокращение на 6% в номинальном выражении позволит сэкономить около 190 млрд руб. в 2017 г.

Сотрудник Минобороны отметил, что ведомство в курсе о предложениях Минфина. В частности, в случае их принятия будут сокращаться все расходы, а основное внимание будет уделено оптимизации расходов на закупку и разработку вооружений и капстроительство.

При этом, не будут сокращаться социальные расходы. Остальные Минфин уменьшил на 6% в 2017 г. по сравнению с 2016 г., включая 1%, который резервируется на выполнение приоритетных проектов и программ, которыми занимается проектный офис в правительстве, отметил газете чиновник финансово-экономического блока.