Apple уволила десятки сотрудников, отвечающих за создание беспилотного авто

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Apple уволила несколько десятков сотрудников, ответственных за создание беспилотного автомобиля, надеясь провести реорганизацию проекта. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, сокращениям подверглись целые отделы, которые были причастны к проекту, известному под кодовым названием Titan. Apple заявила сотрудникам, что их увольнение является частью перезапуска проекта, пишет газета. Официальных комментариев от корпорации не последовало.

"Сокращения являются очередным свидетельством, что автопроект Apple сталкивается с проблемами", - пишет The New York Times. Она отмечает, что компания за последние два года потратила большие ресурсы на разработку проекта, в том числе наняла нескольких крупных специалистов, однако постоянно "сталкивалась с трудностями на пути к успеху".

Официально Apple никогда не объявляла о планах по созданию своего первого беспилотного автомобиля, на это лишь указывали многочисленные утечки в СМИ.

The New York Times напоминает, что многие технологические компании вовсю заняты разработкой своих беспилотных машин. В частности, представители компании Google заявляли, что их авто, которое будет управляться компьютером без помощи водителя, может быть готово уже к 2017 году.

Компании, предоставляющие услуги онлайн-вызова такси, Lyft и Uber также планируют испытать на дорогах США беспилотные машины, причем последняя проведет такие тесты уже на следующей неделе в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Автопроизводители Ford, Fiat Chrysler и General Motors в свою очередь отмечали, что тоже занимаются разработкой самоуправляемых автомобилей и ожидают представить их на рынке в течение пяти ближайших лет.