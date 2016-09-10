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Apple предупредила об участившихся случаях мошенничества с подарочными картами

Экономика и бизнес
10 сентября, 6:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Жертве поступает звонок от мошенников, которые представляются служащими налоговой инспекции, коллекторами, и требуют приобрести в ближайшем магазине подарочные карты iTunes на несколько сотен долларов
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© EPA/ROLEX DELA PENA

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Apple предупредила владельцев своей продукции об участившихся случаях мошенничества с подарочными картами, предназначенными для совершения покупок в цифровом магазине iTunes. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу компанией со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния).

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Как отметили в Apple, при обманной схеме жертве поступает телефонный звонок от мошенников, которые представляются служащими налоговой инспекции, коллекторами или же адвокатами якобы только что арестованных родственников. Они просят как можно скорее приобрести в ближайшем магазине подарочные карты iTunes на несколько сотен долларов.

"После того как карты приобретены, жертву просят сообщить по телефону 16-значные коды на задней стороне карт", необходимые для совершения онлайн-покупок, отметили в Apple. Впоследствии мошенники перепродают полученные коды в несколько раз дороже или же сами осуществляют с их помощью электронные покупки. В связи с этим компания просит "не предоставлять номера с подарочных карт незнакомым лицам".

По сообщению агентства Associated Press, махинации с помощью подарочных карт iTunes в США достигли таких масштабов, что на это обратила внимание даже Служба внутренних доходов (налоговое ведомство США).

В Apple в свою очередь заверили, что продолжат предупреждать потребителей ее продукции о подобных махинациях. Компания также просит продавцов своих фирменных магазинов объяснять покупателям, которые приобретают необычно большое количество подарочных карт, что они могли стать жертвой обмана.

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