Apple предупредила об участившихся случаях мошенничества с подарочными картами

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Apple предупредила владельцев своей продукции об участившихся случаях мошенничества с подарочными картами, предназначенными для совершения покупок в цифровом магазине iTunes. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу компанией со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния).

Как отметили в Apple, при обманной схеме жертве поступает телефонный звонок от мошенников, которые представляются служащими налоговой инспекции, коллекторами или же адвокатами якобы только что арестованных родственников. Они просят как можно скорее приобрести в ближайшем магазине подарочные карты iTunes на несколько сотен долларов.

"После того как карты приобретены, жертву просят сообщить по телефону 16-значные коды на задней стороне карт", необходимые для совершения онлайн-покупок, отметили в Apple. Впоследствии мошенники перепродают полученные коды в несколько раз дороже или же сами осуществляют с их помощью электронные покупки. В связи с этим компания просит "не предоставлять номера с подарочных карт незнакомым лицам".

По сообщению агентства Associated Press, махинации с помощью подарочных карт iTunes в США достигли таких масштабов, что на это обратила внимание даже Служба внутренних доходов (налоговое ведомство США).

В Apple в свою очередь заверили, что продолжат предупреждать потребителей ее продукции о подобных махинациях. Компания также просит продавцов своих фирменных магазинов объяснять покупателям, которые приобретают необычно большое количество подарочных карт, что они могли стать жертвой обмана.