Росатом приступил к строительству АЭС "Бушер-2" в Иране

БУШЕР /Иран/. 10 сентября. /Корр. ТАСС Елизавета Царицына, Константин Казеев/. Росатом приступил к строительству второй очереди АЭС "Бушер-2" в Иране, торжественная церемония закладки первого камня состоялась в провинции Бушер, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Сооружение первой очереди доказало, что Россия всегда выполняет свои обязательства перед зарубежными партнерами, вне зависимости от изменений политического климата в мире, - сказал глава Росатома Сергей Кириенко в ходе церемонии. - Вторая очередь проекта - практический вклад Росатома в расширение российско-иранского сотрудничества и одновременно серьезный шаг по укреплению позиций России на мировом рынке ядерных технологий в таком перспективном макрорегионе, как Ближний Восток".

Россия и Иран в ноябре 2014 года подписали пакет соглашений о строительстве в Исламской Республике восьми атомных энергоблоков. Планируется сооружение второй очереди АЭС "Бушер", а также еще четырех энергоблоков на других площадках, которые на сегодняшний день не определены. Ранее сообщалось, что реализация этого проекта будет полностью профинансирована за счет средств иранской стороны.

Суммарная мощность составит 2,1 тыс. МВт. Станция будет строиться по новому проекту "III+" с усовершенствованными системами безопасности. Для строительства будет привлечено максимальное число иранских специалистов и предприятий. Российская сторона обеспечит обучение иранских специалистов в области соответствующей технической поддержки АЭС.

Протокол передачи первой очереди АЭС "Бушер" Ирану был подписан в сентябре 2013 года. Станция мощностью 1000 МВт является первой АЭС не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке.

Строить АЭС "Бушер" начала еще в 1975 году германская компания Kraftwerk Union AG. В 1980 году после февральской Исламской революции 1979 года концерн разорвал контракт с иранским заказчиком в связи с решением правительства ФРГ присоединиться к эмбарго США на поставки оборудования в Иран.

8 января 1995 года было подписано российско-иранское соглашение по достройке первого энергоблока Бушерской АЭС, а в 1998 году - дополнение к контракту на завершение российской компанией "Атомстройэкспорт" строительства объекта "под ключ".