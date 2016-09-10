Строительство третьего блока АЭС "Бушер" с участием РФ начнется в 2018 году

БУШЕР /Иран/, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство третьего блока иранской АЭС "Бушер" с участием России начнется в 2018 году, заявил первый вице-президент ИРИ Эсхак Джахангири.

"Сейчас начинается строительство второго блока станции. А через два года начнется строительство третьего блока", - сказал Джахангири в субботу на торжественной церемонии, посвященной началу строительства второй очереди АЭС "Бушер".

Россия и Иран в ноябре 2014 года подписали пакет соглашений о строительстве в Исламской Республике восьми атомных энергоблоков. Планируется сооружение второй очереди АЭС "Бушер", а также еще четырех энергоблоков на других площадках, которые на сегодняшний день не определены. Ранее сообщалось, что реализация этого проекта будет полностью профинансирована за счет средств иранской стороны.

Суммарная мощность составит 2,1 тыс. МВт. Станция будет строиться по новому проекту "III+" с усовершенствованными системами безопасности. Для строительства будет привлечено максимальное число иранских специалистов и предприятий. Российская сторона обеспечит обучение иранских специалистов в области соответствующей технической поддержки АЭС.