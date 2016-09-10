Медведев: выплата в 5 тысяч рублей для большинства пенсионеров сопоставима с индексацией

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Единовременная выплата в 5 тыс. рублей для большинства российских пенсионеров будет сопоставима с индексацией пенсий. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву на телеканале "Россия 1".
Он напомнил, что единовременную выплату в 5 тыс. рублей в январе будущего года получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. "Это абсолютно сопоставимо с индексацией для большей части пенсионеров. Для тех пенсионеров, которые не получают больших пенсий, которые живут весьма скромно, а их значительное количество в нашей стране, для них это в полной мере сопоставимо с той индексацией, которую бы они получили, а для некоторых категорий даже выше этой индексации. Поэтому я считаю, что в нынешней ситуации это абсолютно справедливое и единственно возможное решение", - сказал Медведев.
Премьер напомнил, что данную позицию кабмина поддержал президент РФ Владимир Путин. "Кстати, я недавно встречался с пенсионерами, рассказал им о мотивах этого решения. Мне кажется, они эти аргументы принимают и в общем с пониманием отнеслись к тому, почему мы такое решение приняли", - отметил глава правительства. "Власть всегда обязана говорить правду - это моя позиция, я ее придерживаюсь, - даже если эта правда не всегда доставляет положительные эмоции", - добавил он.
Медведев заверил, что в начале 2017 года кабмин вернется к прежней системе, "и по итогам 2016 года мы проиндексируем пенсии с учетом реального роста цен, то есть реальной инфляции". Он пояснил, что экономическая ситуация в стране остается сложной и пока не очень устойчивой, "но все-таки экономика начинает восстанавливаться, и это дает нам шансы вернуться к тем правилам, которые действовали до сих пор". "Более того, это решение уже принято, оно объявлено, и мы, естественно, будем его придерживаться", - заключил премьер.
Он напомнил, что сначала по итогам 2015 года была проведена индексация пенсий лишь на 4%, а решение о возможности дополнительной индексации принималось по итогам первого полугодия этого года. "Экономика сработала весьма посредственно, скажем прямо. Хотя нет уже падения, но доходы все равно не очень значительны", - пояснил премьер, подчеркнув, что, тем не менее, вопреки мнению ряда коллег по правительству, было принято решение о единовременной выплате. "Я считаю, что у нас есть категория людей, которая действительно нуждается в помощи государства, - это прежде всего пенсионеры", - сказал глава кабмина.
Медведев также отметил, что в целом с 2000 года номинальный размер пенсий в РФ вырос почти в 15 раз, "реальный рост, конечно, не такой большой, хотя он весьма и весьма ощутим".