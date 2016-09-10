Кириенко: в "Бушер-1" было интегрировано 12 тыс. т немецкого оборудования

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БУШЕР /Иран/, 10 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев, Елизавета Царицына/. Реализованный в Иране проект "Бушер-1" является уникальным, при его реализации было интегрировано 12 тыс. т немецкого оборудования. Об этом заявил после состоявшейся в субботу церемонии закладки первого камня в строительство второй очереди АЭС "Бушер" глава госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.
"В проект российского энергоблока было интегрировано 12 тыс. т немецкого оборудования. Это было сделано без поддержки производителя. С технической точки зрения никто ничего подобного не делал", - отметил он.
"Мы помним, как начинался этот проект, было много сил, которые не хотели его осуществления. Сегодня этот блок успешно работает. Российские и иранские специалисты сделали невозможное возможным, недаром в 2015 году проект был признан самым успешным в атомной области. Мы гордимся блоком, который уже внес вклад в экономическое развитие Ирана", - сказал Кириенко.
Сейчас при участии России в Иране начинается строительство двух новых атомных энергоблоков, в которых заложены самые передовые решения, отвечающие всем постфукусимским требованиям безопасности и соответствующие поколению "три плюс".
Кириенко подчеркнул, что при сооружении второй очереди АЭС "Бушер" "больший объем работ будет выполняться иранскими компаниями". "Уверены, что работа пройдет успешно. Эти блоки внесут вклад в развитие экономики Ирана и в развитие стратегического партнерства между нашими странами", - заключил глава "Росатома".
Российско-иранские экономические отношения. Досье