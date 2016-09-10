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Правительство готово создать заказ на гражданскую продукцию для ОПК

Экономика и бизнес
10 сентября, 15:30 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 10, сентября. /ТАСС
Дмитрий Рогозин пояснил, что речь идет о медицинском оборудовании (компьютерных томографах, МРТ, рентгеновских аппаратах, высокотехнологичные медицинские инструменты)
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ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство создаст "гражданский заказ" для предприятий ОПК. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая на совещании о ходе выполнения заданий ГОЗ предприятиями ОПК Воронежской области.

"Мы сегодня готовы, я имею ввиду правительство, создать консолидированный гражданский заказ для предприятий ОПК", - сказал он.

Зампред правительства пояснил, что речь идет о медицинском оборудовании (компьютерных томографах, МРТ, рентгеновских аппаратах, высокотехнологичные медицинские инструменты). Другими направлениями должна стать энергетика, станкостроение, микроэлектроника.

Рогозин особо отметил, что ежегодно только на приобретение импортной техники для здравоохранения, Россия тратит от 300 до 350 млрд рублей. "Я не хочу вам называть цифры закупки лекарственных препаратов, они еще более ошеломляющие, - сказал он. - Этот рынок бесконечен". Рогозин также отметил успехи сельского хозяйства, "которое использовало санкции и как в айкидо сработало".

"В области производства промышленной продукции пока я не вижу больших результатов, - подчеркнул вице-премьер. - То, что есть, это хорошо, но это пока штучно". Рогозин призвал участников совещания думать над тем, как использовать достигнутые в интересах армии и флота результаты, чтобы создавать высококачественную технику для россиян.

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