Рогозин: двигатель ПД-14 решит проблему топливной неэффективности российских самолетов

ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Проблему топливной неэффективности отечественных самолетов, в частности Ил-96-400, можно решить путем установки новых двигателей большой мощности на базе ПД-14. Об этом журналистам сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"У нас возникла ситуация, когда наши авиационные компании перестали эксплуатировать отечественные пассажирские самолеты из-за так называемой топливной неэффективности, - пояснил он. - По мере создания и испытания этого двигателя мы выйдем на лайнер пассажирский, который совершенно точно будет более конкурентоспособен, чем Boeing и Airbus.

Зампред правительства отметил, что в бизнесе всегда считается, сколько потрачено топлива на одного конкретного пассажира. В результате получается, что нашим пассажирам, летающим на отечественных самолетах, приходилось бы переплачивать за билет больше, чем если бы они летали на Airbus или Boeing. Рогозин пояснил, что это происходит в силу отсутствия у нас авиадвигателя большой мощности. К примеру самолет Ил-96-300 укомплектован четырьмя двигателями ПС-90А1.

"Сейчас принято президентом решение крайне важное: мы открываем на основе тех инженерно-конструкторских решений, которые заложены в двигателе ПД-14, двигатель большой тяги, - сказал вице-премьер. - Такой двигатель у нас появится. Деньги мы вкладываем из президентского резерва уже и контролируем реализацию регулярно, начиная с этого года".

Он добавил, что до появления нового двигателя ПД-14 принято решение увеличить планер самолета Ил-96-300 почти на 10 метров за счет инженерных решений. "За счет перекомпоновки пассажирских кресел это приводит к тому, что в экономическом варианте будет более 400 кресел и тогда нагрузка на одно кресло по топливу меняется, и точно мы вписываемся в жесткие требования авиакомпаний", - подчеркнул он.

По словам Дмитрия Рогозина, самолет Ил-96-400 - модернизированная версия Ил-96-300 - закроет потребности РФ до появления нового дальнемагистрального лайнера, который может быть создан совместно с китайскими партнерами на базе МС-21.

"У нас появляется Ил-96-400, который сможет закрыть основные наши потребности как по дальнемагистральным полетам на Дальний Восток из европейской части, так и чартерные поездки в курортный сезон, куда нужны большие Airbus, - сказал он. - В этом смысл решения, на которое президент выделил большие средства".

В ходе осмотра производственных мощностей воронежского авиационного предприятия вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что считает "чудовищной ошибкой" покупку иностранных комплектующих для авиапромышленности при существующем курсе доллара.

"Нам нельзя сохранять ситуацию, когда при изменении валютного курса мы сохраняем иностранную комплектацию в самолете. Это чудовищная глупость", - сказал вице-премьер. По его словам, российское авиапроизводство необходимо "немедленно переводить на российские комплектующие".