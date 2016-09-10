Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин: двигатель ПД-14 решит проблему топливной неэффективности российских самолетов

Экономика и бизнес
10 сентября, 18:06 дата обновления: 10 сентября, 18:41 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 10, сентября. /ТАСС
Зампред правительства отметил, что до появления нового двигателя ПД-14 принято решение увеличить планер самолета Ил-96-300 почти на 10 метров за счет инженерных решений
Материал из 1 страницы
Ил-96-300

Ил-96-300

© Марина Лысцева/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Проблему топливной неэффективности отечественных самолетов, в частности Ил-96-400, можно решить путем установки новых двигателей большой мощности на базе ПД-14. Об этом журналистам сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Смотрите также
Воздушный пункт управления на базе Ил-96-400 передадут Минобороны РФ в 2016 году

"У нас возникла ситуация, когда наши авиационные компании перестали эксплуатировать отечественные пассажирские самолеты из-за так называемой топливной неэффективности, - пояснил он. - По мере создания и испытания этого двигателя мы выйдем на лайнер пассажирский, который совершенно точно будет более конкурентоспособен, чем Boeing и Airbus.

Зампред правительства отметил, что в бизнесе всегда считается, сколько потрачено топлива на одного конкретного пассажира. В результате получается, что нашим пассажирам, летающим на отечественных самолетах, приходилось бы переплачивать за билет больше, чем если бы они летали на Airbus или Boeing. Рогозин пояснил, что это происходит в силу отсутствия у нас авиадвигателя большой мощности. К примеру самолет Ил-96-300 укомплектован четырьмя двигателями ПС-90А1.

"Сейчас принято президентом решение крайне важное: мы открываем на основе тех инженерно-конструкторских решений, которые заложены в двигателе ПД-14, двигатель большой тяги, - сказал вице-премьер. - Такой двигатель у нас появится. Деньги мы вкладываем из президентского резерва уже и контролируем реализацию регулярно, начиная с этого года".

Смотрите также
ОПК: "самолет Судного дня" третьего поколения будет создан на базе Ил-96

Он добавил, что до появления нового двигателя ПД-14 принято решение увеличить планер самолета Ил-96-300 почти на 10 метров за счет инженерных решений. "За счет перекомпоновки пассажирских кресел это приводит к тому, что в экономическом варианте будет более 400 кресел и тогда нагрузка на одно кресло по топливу меняется, и точно мы вписываемся в жесткие требования авиакомпаний", - подчеркнул он.

По словам Дмитрия Рогозина, самолет Ил-96-400 - модернизированная версия Ил-96-300 - закроет потребности РФ до появления нового дальнемагистрального лайнера, который может быть создан совместно с китайскими партнерами на базе МС-21. 

"У нас появляется Ил-96-400, который сможет закрыть основные наши потребности как по дальнемагистральным полетам на Дальний Восток из европейской части, так и чартерные поездки в курортный сезон, куда нужны большие Airbus, - сказал он. - В этом смысл решения, на которое президент выделил большие средства".

В ходе осмотра производственных мощностей воронежского авиационного предприятия вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что считает "чудовищной ошибкой" покупку иностранных комплектующих для авиапромышленности при существующем курсе доллара. 

"Нам нельзя сохранять ситуацию, когда при изменении валютного курса мы сохраняем иностранную комплектацию в самолете. Это чудовищная глупость", - сказал вице-премьер. По его словам, российское авиапроизводство необходимо "немедленно переводить на российские комплектующие".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нет
2
Чемпион РФ по ралли-рейдам Фирсов погиб во время тестов нового автомобиля
3
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
4
Суд арестовал на два месяца замглавы управления антикоррупционного главка МВД Захарченко
5
Рогозин: двигатель ПД-14 решит проблему топливной неэффективности российских самолетов
6
Путин и Медведев решили провести выходные в Новгородской области
7
Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках
Темы дня
Реклама