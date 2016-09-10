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Хамитов: в Башкирии выпустят 10 первых российско-южноафриканских самосвалов в 2016 г.

Экономика и бизнес
10 сентября, 18:20 дата обновления: 10 сентября, 18:35 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
По словам главы республики, опытный образец самосвала Bell понравился горнякам
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УФА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Южноафриканская компания Bell Equipment до конца года выпустит десять первых большегрузных самосвалов Bell, которые будут использованы при разработке рудных месторождений в Башкирии. Об этом сообщил в субботу глава Башкирии Рустэм Хамитов во время посещения предприятия "Нефаз", где локализовано производство этих машин, созданных совместно с Bell Equipment.

"Выпущенный в прошлом году опытный образец самосвала Bell - эта работа ведется с южноафриканцами - показал себя очень хорошо, понравился горнякам. В этом году таких машин уже будет десять", - сказал он, пояснив, что пять из них уже собраны. По словам Хамитова, это очень востребованная и дорогая продукция, которая "позволит принести в копилку завода немало ресурсов".

Проект локальной сборки самосвала в России был реализован при поддержке правительства Башкирии. Впервые этот шарнирно-сочлененный самосвал был представлен на саммитах ШОС и БРИКС в июле 2015 года в Уфе. Грузоподъемность первого самосвала - 37 тонн, объем кузова - 23 кубометра. В прошлом году опытный образец успешно прошел испытания на Западно-Озерном месторождении Учалинского ГОКа в Башкирии.

Компания Bell Equipment была основана в ЮАР в 1954 году, основным видом продукции являются карьерные самосвалы. Объем производства - 2 тыс. единиц в год. В Россию Bell поставляет самосвалы с 2003 года.

Завод "Нефаз" локализовал производство автобусов Bravis

Рустэм Хамитов также сообщил, что Нефтекамский автозавод ("Нефаз", входит в группу "Камаз") завершил локализацию производства автобусов Bravis бразильской компании Marcopolo.

"Генеральный директор предприятия Сергей Зуйков рассказал, что производство автобусов Bravis бразильской компании Marcopolo полностью локализовано. При сборке машин используются комплектующие только отечественного производства", - сказали в пресс-службе.

Глава региона ознакомился с модификацией автобуса, оснащенного китайским двигателем Weichai российской сборки. Он положительно оценил новинку, но отметил необходимость продолжения работы по снижению себестоимости.

Как сообщили в пресс-службе "Камаза", Нефтекамский автозавод в этом году поставит 90 автобусов Bravis в Крым. Партия будет изготовлена в сентябре, уточнили в компании.

Производство малых автобусов Bravis локализовано на площадях "Нефаза" в Башкирии. На данный момент компания выпускает пять модификаций автобусов: городской и пригородный с дизельным и газовым двигателями, а также школьный автобус с дизельным двигателем. Нефтекамский автозавод открылся в Башкирии в 1977 году. Доля "Камаза" в уставном капитале составляет 50,02%, Башкирия владеет 28,5%.

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