Начаты промышленные испытания шестого энергоблока Нововоронежской АЭС-2

НОВОВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. На шестом блоке Нововоронежской АЭС-2 начались промышленные испытания. Блок будет запущен в промышленную эксплуатацию в декабре 2016 года. В церемонии начала этапа опытной промышленной эксплуатации принял участие вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Сегодня нам с губернатором выпала часть присутствовать при начале промышленной эксплуатации АЭС, при переходе на новый режим мощности. Это событие, когда чувствуешь свою сопричастность, очень радостное", - заметил зампред правительства после церемонии.

Он рассказал, что для него это очень важное место. "Первый раз я сюда приехал ровно 20 лет назад в 1996 году еще будучи кандидатом в депутаты по Аннинскому избирательному округу, - поделился воспоминаниями Рогозин. - Тогда были совсем другие настроения в Нововоронеже, тогда была жуткая человеческая и профессиональная тоска, потому что никаких перспектив с точки зрения продолжения развития атомной энергетики в целом в стране и в Нововоронеже в частности не было".

Вице-премьер добавил, что ситуация менялась на его глазах "благодаря абсолютному профессиональному упрямству, в лучшем смысле этого слова, тех людей, которые работали в атомной промышленности". "И я им помогал в том числе как руководитель межфракционной депутатской группы по атомной промышленности. Мы увидели сегодня вместе с возрождением нашей страны, возрождение атомной энергетики. Станция, несмотря на все проблемы, которые бывают при таком грандиозном строительстве, есть", - заключил Рогозин.

В присутствии вице-премьера губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и первый заместитель главы Росатома Александр Локшин подписали дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве между Росатомом и Воронежской областью.