"Миллиарды в квартире сестры": что известно об аресте замглавы ГУЭБиПК МВД

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал сегодня заместителя начальника управления "Т", специализирующегося на преступлениях в топливно-энергетическом комплексе, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко.

Он обвиняется по трем статьям УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285), "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования" (ст. 294) и "Получение взятки" (ст. 290). Дело расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве. Высокопоставленный сотрудник МВД арестован пока до 8 ноября, защита обжалует это решение.

До момента задержания полковник полиции Захарченко временно исполнял обязанности начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России. Службу в ГУЭБиПК он начал в 2005 году.

Задержание

В течение двух дней - 8 и 9 сентября - с Захарченко проводились следственные действия, в его кабинете оперативники ФСБ и управления собственной безопасности МВД РФ провели обыски, он был допрошен в качестве подозреваемого. "В ходе обысков была обнаружена крупная сумма денег, происхождение которых устанавливается", - сказал ранее источник агентства. К вечеру пятницы, 9 сентября, стало известно о задержании Захарченко в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Материалы следствия были переданы в Пресненский суд Москвы.

Дело Нота-банка

По данным СМИ, ранее в рамках расследования хищения средств вкладчиков Нота-банка были арестованы совладельцы этого кредитного учреждения - экс-председатель правления Дмитрий Ерохин и его брат Вадим. Как писала, в частности, газета "Коммерсантъ", МВД России обвиняет их в особо крупном мошенничестве, сумма ущерба по которому может дойти до двух десятков миллиардов рублей.

По данным издания, расследование в отношении руководства Нота-банка началось после обращения в полицию гендиректора ПАО "Мостотрест" Владимира Власова, который 5 августа 2015 года внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд рублей для получения банковской гарантии на сумму 2,2 млрд рублей. Однако впоследствии, в октябре 2015 года, узнав, что в Нота-банке введена временная администрация, "Мостотрест" решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги, но сделать это ему уже не удалось.

Согласно данным отчетности, по величине активов Нота- банк на 1 ноября 2015 года занимал 97-е место в банковской системе Российской Федерации. 25 ноября прошлого года ЦБ РФ отозвал его лицензию на осуществление банковских операций, проблемы в банке были связаны с качеством активов. Обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе финансовой структуры на сумму более 26 млрд рублей.

Миллиарды в квартире сестры

Как стало известно в суде из материалов дела, Захарченко предъявлены обвинения по ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ст. 294 ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования") и ст. 290 УК РФ ("Получении взятки"). Со слов самого Захарченко, его обвиняют в получении взятки в 7 млн рублей.

По данным следователя, у обвиняемого в ходе обысков были изъяты денежные средства в различной валюте на сумму, эквивалентную 9 млрд рублей. "Общая сумма денег, изъятых у Захарченко, составляет порядка 9 млрд рублей", - сказал в суде следователь.

Как заявил в суде высокопоставленный сотрудник МВД, квартира, где изъяли эти деньги, принадлежит его сестре. "Квартира, в которой прошли обыски, принадлежит моей родной сестре. Я в этой квартире не проживал, меня там не было, эти деньги не имеют ко мне отношения. Все обвинения непонятны и не имеют доказательной базы, взятку я не брал", - отметил обвиняемый.

Предупредил об обысках

Как выяснилось в суде, именно замглавы управления "Т" антикоррупционного главка МВД предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках. "14 января Захарченко получил сведения о проведении обыска и предупредил (фигуранта дела - прим. ТАСС) Марчукову о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях", - говорится в постановлении об аресте, зачитанном судьей Татьяной Васюченко.

Защита Дмитрия Захарченко утверждает, что он не имеет отношения к делу о хищении средств Нота-банка. "Марчукову мой подзащитный знал, но об обысках не предупреждал и дело не расследовал", - сказал адвокат Новиков.

Также адвокат опроверг информацию о том, что при обысках у Захарченко в машине был диск с информацией о счетах банка. "Я находился с сотрудниками ФСБ и следователями во время обысков. Для меня было каким-то ноу- хау - найденный диск, на котором второпях была сделана запись Нота-банка", - сказал обвиняемый.

Он также заявил, что автомобиль, в котором также были изъяты деньги и документы, ему не принадлежит. "Автомобиль, в котором якобы были найдены деньги и документы, мне не принадлежит. Он вообще на меня не оформлен", - сказал Захарченко.

Что говорят источники

Источники ТАСС также сообщали о связи задержания и ареста Захарченко с хищением 26 млрд рублей у ПАО "Нота- банк", отмечая, что найденные у него в ходе обысков 8 млрд рублей ему не принадлежали.

В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд рублей, принадлежавших банку. По этому делу сотрудники ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России задержали, помимо братьев Ерохиных, финансового директора банка Марчукову. "В ходе расследования были получены данные о причастности к этой мошеннической схеме начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко", - сказал источник агентства.

"Будучи хорошо знаком с Марчуковой (они являются земляками), Захарченко предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств", - сказал источник.

По его словам, 8 млрд рублей, которые были найдены во время обысков, находились не по месту жительства Захарченко. "Обнаруженные 8 млрд являются частью денежной суммы, выведенной обманным путем из активов банка ПАО "Нота- банк". Они хранились не по месту жительства Захарченко, а по другим адресам", - сказал собеседник агентства.

При этом, как отмечают источники ТАСС, дело Захарченко не связано с уголовным преследованием высокопоставленных сотрудников Следственного комитета РФ - Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова, которые обвиняются в получении взятки. "Дело в отношении полковника полиции Захарченко было возбуждено на основании оперативных материалов, а также по заявлению потерпевшей стороны", - информируют источники.

Кроме того, источник также сообщил, что появившиеся в прессе предположения о причастности Захарченко к так называемому делу Шакро Молодого также не соответствуют действительности.

В деле возможны новые эпизоды

Согласно озвученным в суде материалам дела, полковник проверяется также на причастность к аналогичным преступлениям.

По данным источника агентства, следователи не исключают, что в деле Захарченко могут появиться новые эпизоды. "Пока в деле Захарченко один эпизод, и связан он с делом о хищении 26 млрд рублей у Нота-банка. Но следствие проверит, с кем еще высокопоставленный сотрудник ГУЭБиПК мог делиться оперативной информацией, кого он мог предупреждать о предстоящих обысках и других следственных действиях", - сказал источник.

По его словам, будут устанавливаться связи Захарченко в среде бизнеса и предпринимательства, в том числе в сфере энергетики. В ГУЭБиПК МВД России Захарченко работал с 2005 года, до того как прийти в управление "Т", отвечающее за противодействие и выявление преступлений в сфере ТЭК, он занимался в том числе потребительским рынком.

70 млн залога от адвоката или домашний арест у сожительницы

В ходе заседания суда защита просила отпустить обвиняемого под залог в 70 млн рублей. "Прошу отпустить моего подзащитного под домашний арест или залог в размере 70 млн рублей, что в 10 раз превышает сумму вменяемой ему взятки", - сказал адвокат Юрий Новиков, отметив, что указанную сумму внесет лично он.

Сам Захарченко попросил поместить его под домашний арест в квартиру своей сожительницы. "Там везде установлены камеры. Можно смотреть в режиме онлайн, как "Дом-2", - сказал он.

В свою очередь следователь просил заключить его под стражу. "Он обвиняется в особо тяжком преступлении и может оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства. Захарченко систематически получал взятки у лиц, занимающих коммерческие должности и оказывал им покровительство", - отметил он.

По словам следователя, Захарченко препятствовал следствию и пытался скрыться на автомобиле, в котором было изъято 170 тыс. долларов, 5 тыс. евро, а также документы.

Коррупция в ГУЭБиПК

Дело Захарченко - не первый случай уголовного преследования высокопоставленных сотрудников ГУЭБиПК за последнее время. В начале 2014 года своего поста лишился начальник антикоррупционного подразделения МВД РФ, генерал- лейтенант Денис Сугробов, который (как и ряд его подчиненных, в том числе заместитель, генерал-майор Борис Колесников) стал фигурантами уголовного дела о провокации взяток, превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества.

По версии следствия, в 2011 году Сугробов создал преступное сообщество, в которое вошли подчиненные ему сотрудники. Позднее одним из руководителей этого сообщества стал Колесников, находившийся в дружеских отношениях с Сугробовым и впоследствии назначенный на должность заместителя начальника ГУЭБиПК. Как полагает следствие, участники сообщества фактически сами создавали, а затем документировали не соответствующую действительности оперативную информацию о якобы преступной деятельности конкретных лиц.

Политика ЦБ на отзыв лицензий

Центральный банк, начиная с прихода на должность председателя Эльвиры Набиуллиной в 2013 году, регулярно отзывает лицензии коммерческих банков с целью очистки банковского сектора от некачественных банков. Отзыв лицензии ЦБ готовит в обстановке строгой секретности, чтобы собственники и менеджеры банка не могли вывести деньги заранее. Тем не менее в ряде громких случаев, как, например, с Внешпромбанком, у которого ЦБ отозвал лицензию в январе 2016 года, собственникам удавалось успешно вывести крупные суммы, из-за чего корпоративные клиенты не могли получить свои средства, а расходы Агентства по страхованию вкладов на компенсации вкладчикам резко возросли.