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Иран за пять месяцев экспортировал нефтепродуктов на $3,6 млрд

Экономика и бизнес
11 сентября, 2:49 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 11, сентября. /ТАСС
Отмечается, что рост экспорта нефтепродуктов связан с заключением Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана
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© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТЕГЕРАН, 11 сентября. /ТАСС/. Иран экспортировал с марта этого года 8,7 млрд тонн нефтепродуктов общей стоимостью $3,6 млрд. Об этом сообщило агентство IRNA.ir.

Агентство отмечает, что рост экспорта нефтепродуктов связан с заключением Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, который, в частности, ослабил режим санкций и банковские ограничения, наложенные ранее на страну.

По информации агентства, в июле Иран возобновил экспорт нефтехимической продукции и полипропиленов в Великобританию. Такие страны как Болгария, Румыния, Италия и Франция также высказали интерес к поставкам нефтепродуктов из Ирана.

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана был согласован 14 июля 2015 года. К 16 января 2016 года сторонами были выполнены все необходимые подготовительные шаги, и документ вступил в силу.

 

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