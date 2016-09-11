Иран за пять месяцев экспортировал нефтепродуктов на $3,6 млрд

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ТЕГЕРАН, 11 сентября. /ТАСС/. Иран экспортировал с марта этого года 8,7 млрд тонн нефтепродуктов общей стоимостью $3,6 млрд. Об этом сообщило агентство IRNA.ir.
Агентство отмечает, что рост экспорта нефтепродуктов связан с заключением Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, который, в частности, ослабил режим санкций и банковские ограничения, наложенные ранее на страну.
По информации агентства, в июле Иран возобновил экспорт нефтехимической продукции и полипропиленов в Великобританию. Такие страны как Болгария, Румыния, Италия и Франция также высказали интерес к поставкам нефтепродуктов из Ирана.
Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана был согласован 14 июля 2015 года. К 16 января 2016 года сторонами были выполнены все необходимые подготовительные шаги, и документ вступил в силу.