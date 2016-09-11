Новак: объем возобновляемых источников энергии в РФ к 2024 г. достигнет порядка 20%

САЛОНИКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Объем возобновляемых источников энергии с учетом ГЭС в РФ к 2024 году достигнет порядка 20% в общем объеме. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на российско- греческом форуме в рамках международной выставки в Салониках.

"Российским правительством поставлена цель по расширению возобновляемых источников энергии в энергобалансе. Без учета выработки гидрогенерации - до 2,5%, а с учетом производства гидроэнергии за счет гидроэлектростанций эта доля будет около 20% к 2024 году", - сказал он.