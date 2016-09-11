Фактически строительство 2-го энергоблока АЭС "Бушер" начнется в 3-м квартале 2019 г.

БУШЕР /Иран/, 11 сентября. /ТАСС/. Фактическое начало строительства с участием России второго энергоблока АЭС "Бушер" в Иране намечено на третий квартал 2019 года, сообщил журналистам глава инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом", группы компаний ASE Валерий Лимаренко.

Торжественная церемония начала проекта строительства второй очереди АЭС "Бушер" (проект АЭС "Бушер-2") состоялась в Иране в субботу. В ходе нее иранские и российские атомщики подписали протокол о начале работ по проекту.

Говоря о планах строительства второго энергоблока, Лимаренко сообщил, что "выход на первый бетон планируется в третьем квартале 2019 года". Тем самым начнется собственно возведение блока.

По словам Лимаренко, возведение строительно-монтажной базы, необходимой для сооружения второй очереди АЭС, начнется в 2017 году, при этом будут применены материалы иранского производства.

Строительно-монтажная база (СМБ) - совокупность производственных, складских и других объектов, передаваемых в хозяйственное ведение производителям работ на период строительства АЭС. Технический проект СМБ АЭС "Бушер-2" готовило российское АО "Институт "Оргэнергострой".

В начале 2017 года также планируется заключить контракты на изготовление одной из систем защиты - ловушек устройств локализации расплава активной зоны (ловушек расплава) для второго и третьего энергоблоков иранской АЭС "Бушер", которые будут построены с участием России, сообщил журналистам глава инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

"В настоящее время ведется подготовка контрактов на изготовление ловушек расплава, которые планируется заключить в начале следующего года", - сказал Лимаренко.

Ловушка расплава - уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе.

Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными материалами, которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду. Впервые ловушка расплава была установлена на первой очереди Тяньваньской АЭС в Китае, построенной по российскому проекту.

Ранее предприятие Росатома АО "Атомкомплект" объявило конкурс на изготовление ловушек расплава для АЭС "Бушер-2". Ловушку для блока № 2 станции планируется изготовить и поставить заказчику в конце сентября 2018 года, а ловушку для блока № 3 - в конце декабря 2019 года. Общая стоимость работ - 732 млн рублей.

Глава группы ASE также сообщил, что АО "Атомэнергопроект" приступает к разработке технического проекта второй очереди иранской атомной электростанции.

"Атомэнергопроект" (Москва, входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" группу компаний ASE) приступает к разработке с даты начала работ по проекту АЭС "Бушер-2" - с 10 сентября 2016 года. Подготовительные работы велись в течение этого года", - сказал Лимаренко.

Ранее сообщалось, что "Атомэнергопроект" к середине 2018 года должен подготовить технический проект АЭС "Бушер-2" и документацию по первоочередным работам строительства станции.

По словам Валерия Лимаренко, предприятие госкорпорации "Росатом" АО "ОКБ "Гидропресс" (Подольск, Московская область) начинает разработку проекта реакторной установки для второй очереди иранской АЭС "Бушер-2".

"Договор с "ОКБ "Гидропресс" подписан, разработка (проекта реакторной установки) начинается с даты начала работ по проекту АЭС "Бушер-2" - с 10 сентября 2016 года", - сказал Лимаренко. АО "ОКБ "Гидропресс" (входит в машиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш") - разработчик всех проектов реакторных установок с реакторами типа ВВЭР.

В состав АЭС "Бушер-2" войдут два энергоблока с реакторной установкой ВВЭР-1000 (индекс В-466Б) усовершенствованного российского проекта "АЭС-92". Они будут отвечать самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Совокупная установленная электрическая мощность АЭС "Бушер-2" составит 2,1 тысячи МВт.

Референтной (эталонной) станцией для "Бушера-2" будет построенная с участием России первая очередь АЭС "Куданкулам" в Индии. В 2015 году "Гидропресс" подготовил техническое задание на реакторную установку АЭС "Бушер-2".

"На (новых) блоках (АЭС "Бушер) будет применена АСУ ТП российского производства", - сказал также Лимаренко. АСУ ТП атомных электростанций - состоящий из нескольких уровней единый программно-технический комплекс, необходимый для управления энергоблоками АЭС.

Весной 2016 года в составе Росатома была сформирована компания "Русатом - Автоматизированные системы управления". Цель ее работы - продвижение на зарубежных рынках российских АСУ ТП как для объектов атомной энергетики, так и для теплоэнергетики, нефтегазохимии, транспорта, предоставление полного спектра услуг на всех этапах жизненного цикла таких систем.

Как сообщил Валерий Лимаренко, российские и иранские специалисты согласовали сейсмические параметры площадки будущего второго энергоблока. Согласование сейсмических параметров было одним из условий, необходимых для начала работ по строительству блока.

Он также добавил, что строительство будет полностью обеспечено необходимыми кадрами.

"У российской стороны хватит людского ресурса для кадрового обеспечения строительства АЭС "Бушер-2". Мы будем привлекать и иранских строителей, и строителей из третьих стран там, где это будет экономически целесообразно", - сказал Лимаренко.

"Мы заинтересованы в широком использовании при реализации проекта иранских материалов, привлечении иранских компаний-производителей. Но, конечно, привлечение иранских компаний будет осуществляться на конкурсной основе", - отметил глава группы ASE.

Контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках №2 и №3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым постфукусимским, требованиям безопасности. Генеральный проектировщик АЭС "Бушер-2" - АО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик - АО "Атомстройэкспорт" (входят в группу ASE).

Стоимость проекта "Бушер-2" составит порядка $10 млрд, а его реализация займет 10 лет. Работы по физическому пуску второго энергоблока АЭС "Бушер" намечено начать в октябре 2024 года, а такие же работы на третьем энергоблоке по плану стартуют в апреле 2026 года.