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Вопрос о скидке для Греции на газ в рамках переговоров не поднимался

Экономика и бизнес
11 сентября, 12:42 UTC+3 САЛОНИКИ 11, сентября. /ТАСС
Накануне вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что в рамках визита российской делегации в Салоники и на переговорах, обсуждался, в том числе, проект продолжения "Турецкого потока"
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САЛОНИКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Вопрос о скидке для Греции на газ в рамках российско-греческих переговоров не поднимался, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Такой вопрос не поднимался", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, обсуждали ли в рамках переговоров РФ и Греции скидки для Греции по цене на газ

В субботу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что в рамках визита российской делегации в Салоники и на переговорах, обсуждался, в том числе, проект продолжения "Турецкого потока". Так, одна из веток газопровода может пойти от Турции до Греции и далее к европейским странам, сказал он.

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