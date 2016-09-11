Вопрос о скидке для Греции на газ в рамках переговоров не поднимался

САЛОНИКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Вопрос о скидке для Греции на газ в рамках российско-греческих переговоров не поднимался, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Такой вопрос не поднимался", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, обсуждали ли в рамках переговоров РФ и Греции скидки для Греции по цене на газ

В субботу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что в рамках визита российской делегации в Салоники и на переговорах, обсуждался, в том числе, проект продолжения "Турецкого потока". Так, одна из веток газопровода может пойти от Турции до Греции и далее к европейским странам, сказал он.