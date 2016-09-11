"Газпром" может совместно с греческой компанией разрабатывать месторождение угля в Греции

САЛОНИКИ /Греция/, 11 сентября. /ТАСС/. "Газпром" может совместно с греческой компанией разрабатывать угольное месторождение в Греции. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Проекты будут рассмотрены "Газпромом", изучены, и тогда можно будет говорить о более конкретных месторождениях. Речь идет об угольном месторождении, лигнитных (бурый уголь - прим. ред.) месторождениях. Есть заинтересованность "Газпрома" и греческой компании (совместная компания "Прометей газ" - прим. ред.), которые готовы совместно реализовать инвестиционный проект по разработке", - сказал Новак журналистам в кулуарах российско-греческого форума.

В субботу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая в рамках российско-греческого форума, говорил, что группа компаний "Газпром" может участвовать в добыче полезных ископаемых в Греции, возможно создание совместного предприятия.

По его словам, речь шла не о самом "Газпрома", а о группе компаний и совместном предприятии с греческими партнерами, в том числе компанией "Посейдон".