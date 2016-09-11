Лукашенко рассчитывает на скорую отмену западных санкций в отношении Белоруссии

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на снятие оставшихся западных санкций в отношении его страны после парламентских выборов. Такое мнение он выразил на избирательном участке.

"Мы делаем все, чтобы к нам было меньше претензий со стороны Запада. От санкций мы сильно не страдаем, но это неприятно", - подчеркнул глава государства. При этом он добавил, что "мы все не хотим жить под санкциями, они влияют на страну". "На Россию в меньшей степени влияют, на нас - в большей", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что снятие ряда антибелорусских ограничительных мер со стороны Запада в сентябре показало, "что мы были правы". "Когда нам ставят жесткие условия, мы смотрим, соответствуют ли они нашим интересам. Да, мы делаем все, чтобы к нам было меньше претензий", - отметил Лукашенко. Он также подчеркнул, что для Минска неприемлемо, когда западные требования противоречат Конституции.