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Лукашенко: на переговорах Белоруссии с МВФ пока не решен вопрос стоимости услуг ЖКХ

Экономика и бизнес
11 сентября, 14:08 UTC+3 МИНСК МИНСК 11, сентября. /ТАСС
По словам главы государства, МВФ выдвинуло условие о повышении до 100% оплаты услуг ЖКХ, однако в Белоруссии на повышение стоимости этих услуг есть установленный лимит, эквивалентный $5 в год
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МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Вопрос стоимости услуг ЖКХ на переговорах Белоруссии с Международным валютным фондом (МВФ) остается нерешенным. Об этом сообщил в воскресенье журналистам на избирательном участке белорусский президент Александр Лукашенко.

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"Мы у них просим на поддержание экономики кредит в $3 млрд. Они нам выставили условия. В принципе те условия, которые они нам выдвинули, мы давно реализовали. Осталось одно - повышение до 100% оплаты коммунальных услуг", - сказал он.

По словам главы государства, в Белоруссии на повышение стоимости услуг ЖКХ есть установленный лимит, эквивалентный $5 в год. "В этом году все исчерпано, никаких повышений не будет. В следующем году $5 будет точно. Во сколько это выльется процентов, не знаю", - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что надо посмотреть, как "будет развиваться экономика и насколько мы сможем поддержать людей".

"Если в карманах ничего нет, то последнее никто не имеет права забрать. Ибо мы получим проблему, как в Украине - подняли, как МВФ требовал, на 100%. Огромные неплатежи - породили вторую проблему. Я этого не хочу", - сказал он.

По словам президента, концептуальная позиция заключается в том, что тот, кто может платить, должен это делать в необходимом объеме. Он считает, что повышение до 100% оплаты коммунальных услуг - это правильный поход при условии выработки системы, позволяющей поддержать в данном вопросе определенные слои населения. Соответствующее поручение, сообщил Лукашенко, было дано правительству, и один из шагов в этом направлении - внедрение с 1 октября безналичных жилищных субсидий.

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