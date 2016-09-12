МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Киберпреступление может быть приравнено к краже, пишут в понедельник "Известия". В разработке соответствующего законопроекта приняли участие Сбербанк и МВД России при поддержке Центробанка РФ, сообщает газета со ссылкой на замначальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артема Сычева.

Новация "является одной из важнейших законодательных инициатив на данный момент", сказал "Известиям" Сычев. "По существующей судебной практике наказание совершенно не соответствует сумме ущерба. Люди похищают сотни миллионов рублей, а получают три года условно", - отметил он.

Законопроект содержит два принципиальных изменения: признание киберпреступления кражей и установление за его совершение более серьезное наказание, пояснил газете замначальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России.

В настоящее время в России максимальный срок за кибермошенничество составляет пять лет, в то время как в США - 25 лет, в Китае - от 10 лет.

На форуме "Банки России - XXI век" глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что одним из приоритетов работы ЦБ РФ является защита финансовой сферы от киберпреступности. По прогнозам Центробанка, объем киберхищений к концу 2016 года составит 4 млрд рублей. При том, что в 2015 году эта сумма была почти в четыре раза меньше - 1,14 млрд рублей.