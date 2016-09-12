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Киберпреступление может быть приравнено к краже

Экономика и бизнес
12 сентября, 2:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Как сообщил газете "Известия" в Центробанке, новация "является одной из важнейших законодательных инициатив на данный момент"
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© ТАСС/Руслан Шамуков

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Киберпреступление может быть приравнено к краже, пишут в понедельник "Известия". В разработке соответствующего законопроекта приняли участие Сбербанк и МВД России при поддержке Центробанка РФ, сообщает газета со ссылкой на замначальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артема Сычева.

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Новация "является одной из важнейших законодательных инициатив на данный момент", сказал "Известиям" Сычев. "По существующей судебной практике наказание совершенно не соответствует сумме ущерба. Люди похищают сотни миллионов рублей, а получают три года условно", - отметил он.

Законопроект содержит два принципиальных изменения: признание киберпреступления кражей и установление за его совершение более серьезное наказание, пояснил газете замначальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России.

В настоящее время в России максимальный срок за кибермошенничество составляет пять лет, в то время как в США - 25 лет, в Китае - от 10 лет.

На форуме "Банки России - XXI век" глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что одним из приоритетов работы ЦБ РФ является защита финансовой сферы от киберпреступности. По прогнозам Центробанка, объем киберхищений к концу 2016 года составит 4 млрд рублей. При том, что в 2015 году эта сумма была почти в четыре раза меньше - 1,14 млрд рублей.

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