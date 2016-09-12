Для резидентов свободного порта на Камчатке установлены налоговые льготы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Налоговые льготы установили депутаты Законодательного собрания Камчатского края для резидентов свободного порта Петропавловск-Камчатский. Соответствующие поправки в ряд региональных нормативно-правовых актов приняты в понедельник на сессии, сообщила пресс-служба правительства края.

"Сегодня мы решили один из важнейших вопросов - предусмотрели введение механизма льготного налогообложения для резидентов порта: налог на введенное имущество будет обнулен на срок окупаемости проекта, налог на прибыль будет снижен в первые пять лет - до 5% и 10% - в последующие пять лет", - сказал губернатор региона Владимир Илюхин.

На данный момент стать резидентами свободного порта Петропавловск-Камчатский изъявили желание три компании: "Витязь-Аэро", "Ямсы", "Камчаттралфлот". Они намерены построить гостиничный комплекс, грузовой терминал и рыбоперерабатывающий завод. Общая сумма заявленных инвестиций составляет 2,1 млрд рублей. С данными компаниями готовятся к подписанию соглашения, правительством края ведутся переговоры с другими потенциальными инвесторами.