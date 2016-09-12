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Мясопереработчик из Хабаровска получил в ВТБ кредит по программе Корпорации МСП

Экономика и бизнес
12 сентября, 5:22 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Банк предоставил компании "Мостовик Плюс" кредит в 50 млн рублей по льготной ставке 10% годовых сроком на три года
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ХАБАРОВСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. ВТБ предоставил льготное финансирование на модернизацию мясоперерабатывающего производства в Хабаровском крае; кредит на три года по программе Корпорации МСП получило ООО "Мостовик Плюс". Об этом в пондельник сообщила заместитель управляющего хабаровского филиала ВТБ Юлия Воробьева.

"Мы расширяем сотрудничество с пищевой промышленностью региона, сейчас у предприятий пищепрома есть возможность получать финансирование на льготных условиях в рамках программы Корпорации МСП (АО Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства). Это позволяет им развиваться, в частности, "Мостовик Плюс" рассматривает возможность экспортных поставок продукции в Китай, где растет спрос на качественные продукты", - отметила Воробьева.

"Мостовик Плюс", входящий в число ведущих мясоперерабатывающих предприятий края, выпускает продукцию под брендами "Мостовик" и "Березовка". Банк предоставил компании кредит в 50 млн рублей по льготной ставке 10% годовых сроком на три года. Средства предназначены для приобретения оборудования, капремонта, модернизации основных средств, реконструкции производственных помещений.

На Дальнем Востоке по программе Корпорации МСП в первом полугодии 2016 года ВТБ было выдано 410 млн рублей. Это 80 млн рублей для рыболовецкого колхоза "Огни Востока" (ГК "Аква-Ресурсы") в Приморье на ремонт флота; 100 млн рублей для ООО "Соя" в Приамурье на приобретение сельхозтехники и 110 млн рублей для камчатского Елизовского мясокомбината (ГК "Агротек") на модернизацию оборудования. Еще один профинансированный проект связан с логистикой - это проект по строительству логистического центра в приморском городе Артем с объемом кредитования 120 млн рублей.

Корпорацией МСП совместно с Банком России реализуется "Программа 6,5". В рамках этой программы ЦБ предоставляет уполномоченным банкам кредиты под поручительство корпорации под процентную ставку 6,5% годовых, что позволяет обеспечить ставку для конечного заемщика в размере 11% для субъектов малого предпринимательства и 10% для субъектов среднего предпринимательства. Суммарно в отношении одного заемщика сумма кредита по программе не может превышать 4 млрд руб. Участниками программы являются 12 банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Газпромбанк.

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