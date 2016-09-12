Курс юаня к доллару снизился на 0,34% - до 6,6908 за единицу

СМИ: Клинтон отменила поездку в Калифорнию из-за болезниМеждународная панорама 12 сентября, 5:34
Немецкая теннисистка Кербер возглавила рейтинг WTAСпорт 12 сентября, 4:42
Пограничники на Камчатке уничтожат пять тонн изъятой красной икрыПроисшествия 12 сентября, 4:16
Стэн Вавринка впервые в карьере выиграл US OpenСпорт 12 сентября, 3:22
На парламентских выборах в Хорватии лидируют правоцентристыМеждународная панорама 12 сентября, 2:59
На Сахалине после ливней остановили движение поездов дальнего следованияПроисшествия 12 сентября, 2:52
Киберпреступление может быть приравнено к кражеЭкономика и бизнес 12 сентября, 2:44
СМИ: здоровье Клинтон стало серьезной проблемой для ее избирательной кампанииМеждународная панорама 12 сентября, 2:36
СПбГУ поднялся на семь строчек в рейтинге лучших бизнес-школ мираОбщество 12 сентября, 2:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Народный банк Китая (Центробанк) понизил в понедельник курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к доллару на 0,34% (224 базисных пункта) - до 6,6908 за единицу. Это минимальный показатель с 31 августа 2016 года.
Курс китайской валюты близок к обновлению минимума за шесть лет: 19 июля текущего года он опускался ниже уровня октября 2010 года до 6,6971 юаня за доллар. При этом власти КНР неоднократно заявляли, что оснований для долгосрочной девальвации нет, а реформа механизма формирования валютного курса будет продолжена.
"Надлежащим образом проводя реформу обменного курса юаня, основанную на рыночных принципах, мы продолжим прилагать усилия, чтобы сделать юань международной валютой и продолжить интернационализацию финансового сектора Китая", - подчеркнул, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите "деловой двадцатки" (B20), проходившем в Ханчжоу в преддверии встречи "Группы двадцати".