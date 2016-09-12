Курс юаня к доллару снизился на 0,34% - до 6,6908 за единицу

ПЕКИН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Народный банк Китая (Центробанк) понизил в понедельник курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к доллару на 0,34% (224 базисных пункта) - до 6,6908 за единицу. Это минимальный показатель с 31 августа 2016 года.

Курс китайской валюты близок к обновлению минимума за шесть лет: 19 июля текущего года он опускался ниже уровня октября 2010 года до 6,6971 юаня за доллар. При этом власти КНР неоднократно заявляли, что оснований для долгосрочной девальвации нет, а реформа механизма формирования валютного курса будет продолжена.

"Надлежащим образом проводя реформу обменного курса юаня, основанную на рыночных принципах, мы продолжим прилагать усилия, чтобы сделать юань международной валютой и продолжить интернационализацию финансового сектора Китая", - подчеркнул, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите "деловой двадцатки" (B20), проходившем в Ханчжоу в преддверии встречи "Группы двадцати".