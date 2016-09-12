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Долг по зарплате в Приморье снизился почти в 1,5 раза

Экономика и бизнес
12 сентября, 5:24 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
По данным на 1 сентября он составляет 492,2 млн рублей, две трети общей суммы приходится на задолженность стратегического оборонного завода "Радиоприбор" во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Долг по зарплате в Приморье снизился почти в полтора раза, по данным на 1 сентября он составляет 492,2 млн рублей, две трети общей суммы приходится на задолженность стратегического оборонного завода "Радиоприбор" во Владивостоке, сообщили ТАСС в Приморскстате.

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"По состоянию на 1 сентября просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) составила 492,2 млн рублей. Невыплаты работникам ОАО "Радиоприбор" начались ещё год назад, с июня 2015 года. Сейчас на их долю приходится две трети общей суммы - 320 млн рублей, накопившихся за восемь месяцев", - сообщили в Приморскстате.

Отмечается, что выплаты Минобороны нерегулярны, и на каждого работника завода сейчас приходится в среднем 268 тысяч рублей долга. Аналогичная ситуация, но в меньших масштабах, сложилась на "Дальневосточном Арсенале", где каждому из 95 работников задолжали по 264 тысячи рублей. Перебои с выплатой зарплаты здесь регулярны и длятся не один год.

"В августе было выплачено 25 млн рублей долга по заработной плате 201 работнику ЗАО "ТМК". Организация находится в стадии банкротства, и на 1 сентября среди получателей все еще числится 912 человек. Сумма невыплат составляет 107,2 млн рублей, причем 67% причитается уже уволенным работникам", - сообщили в Приморскстате.

Также сохраняется долг по зарплате перед работниками банкрота "Производственной горнорудной компании "Восток" в Дальнегорске, здесь 152 работника не получили 14,7 млн рублей. В Надеждинском районе 57 работников обанкротившегося в 2009 году ФГУСП "Западное" Минобороны России до сих пор не получили 1,2 млн рублей долга.

Ранее ТАСС сообщал, что по данным прокуратуры Приморья на 1 августа долг по зарплате в регионе составлял 736,1 млн рублей, снизившись за месяц на 10 млн рублей.

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