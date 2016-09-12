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Первый резидент ТОР "Горный воздух" построит на Сахалине коттеджный комплекс и гостиницу

Экономика и бизнес
12 сентября, 6:29 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Для посетителей будет работать бар, ресторан, SPA-комплекс и пункт проката спортивного инвентаря
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Первый резидент ТОР "Горный воздух", направленной на развитие въездного туризма на Сахалине, ООО "Анива-Инвест" построит на горнолыжном курорте гостиницу и коттеджный поселок за 671 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба АО "Корпорация развития Дальнего Востока".

"Резидент ТОР "Горный воздух" построит трехзвездочную гостиницу из 50 номеров и коттеджный комплекс для единовременного размещения более 60 человек. Для посетителей будет работать бар, ресторан, SPA-комплекс и пункт проката спортивного инвентаря", - говорится в сообщении.

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По словам генерального директора "Анива-Инвест" Максима Буреева, решение о строительстве коттеджного комплекса было принято после принятия закона о ТОРах. "Преференции, которые предоставляет государство снижают срок окупаемости при разных раскладах на пять-семь лет", - отметил Буреев.

Ранее сообщалось, что ТОР "Горный воздух" создается на базе одноименного горнолыжного комплекса в Южно-Сахалинске, однако в нее войдут сразу несколько туристических объектов. Кроме самой турбазы, это санаторий "Синегорские минеральные воды", прибрежная зона города Невельска и остров Монерон. Всего в рамках этого направления на территории Сахалина будет реализовано семь различных инвестпроектов общей стоимостью 16 млрд рублей.

До 2020 года планируется создать 60 км горнолыжных трасс, девять новых канатных дорог, построить гостиницы и коттеджи на 600 номеров, рестораны и кафе на 220 мест. В результате проекта реализации ТОР появится тысяча новых рабочих мест. Дополнительным стимулом к развитию туризма на острове станет новая сопутствующая инфраструктура Южно-Сахалинска - рестораны, SPA-комплексы, торгово-развлекательные центры, гостиницы.

На данный момент в ТОР и СПВ уже реализовано 11 различных проектов. Общая сумма инвестиций по ним составляет 10,7 млрд рублей, трудоустроено 1472 человек. С начала реализации Федеральных Законов о ТОР и СПВ в корпорацию поступило 303 заявки, на общую сумму более 698 млрд рублей. В результате реализации этих проектов будет создано более 52 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке. Из них уже стали резидентами 177 компаний с объемом инвестиций более 520 млрд рублей и планами создать более 40 тыс. рабочих мест.

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