Прибытие первого рейса в аэропорт Жуковский задерживается на час

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый рейс в новый аэропорт Жуковский задерживается на час, сообщил журналистам представитель аэропорта.

"Борт "Белавиа" должен был приземлиться в 9.15 мск, однако в связи с задержкой вылета из Минска прибытие самолета в Жуковский ожидается в 10.10-10.15 мск", - сказал он.

В понедельник аэропорт Жуковский, официально открытый в конце мая, принимает первый рейс - здесь приземлится самолет авиакомпании "Белавиа" из Минска. Столица Белоруссии в настоящее время единственный город, куда можно улететь из нового московского аэропорта. Полеты осуществляются на воздушных судах типа Embrarier 175.

Желание начать полеты из Жуковского выразили еще несколько российских авиакомпаний: "Уральские авиалинии", "Ямал" и "Вим-авиа". Они получили допуски межведомственной комиссии при Минтрансе России на регулярное выполнение международных полетов из Жуковского. Авиакомпании планируют выполнять полеты в Австрию, Германию, Болгарию, Венгрию, Китай и Чехию а также в Таджикистан, Киргизию и Казахстан.

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