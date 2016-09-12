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Счетная палата выявила снижение капитала у 30% банков, докапитализированных через ОФЗ

Экономика и бизнес
12 сентября, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Председатель палаты Татьяна Голикова отметила, что полноценно оценить работу программы докапитализации можно будет только по итогам года
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Счетная палата РФ выявила снижение капитала у 30% российских банков, докапитализированных через облигации федерального займа (ОФЗ), сообщила председатель палаты Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".

"Не так давно мы подводили промежуточные итоги за первое полугодие 2016 года на коллегии. На 1 июля 2016 года по сравнению с 1 апреля 2016 года у 30% докапитализированных банков отмечено снижение капитала, у 40% - снижение норматива достаточности собственных средств. У 20% докапитализированных банков тенденция к снижению собственных средств и норматива достаточности продолжается уже два квартала", - сказала Голикова, отвечая на вопрос об итогах программы докапитализации банков через ОФЗ.

Тем не менее Голикова считает, что меры по докапитализации принесли эффект для экономики, однако полноценно оценить работу этой программы можно будет только по итогам 2016 года.

"Докапитализированные банки предоставили кредитов и разместили средства в облигации приоритетных отраслей экономики в объеме порядка 5,4 трлн руб. Если смотреть структуру, то 77,4% кредитования - это пополнение оборотных средств. Кредиты, как правило, краткосрочные и представляются по рыночным процентным ставкам. Долгосрочных вложений банки пока не демонстрируют", - подчеркнула глава Счетной палаты.

Программа докапитализации банков на 1 трлн руб. через АСВ была принята в декабре 2014 г. Государство передало АСВ облигации федерального займа на 1 трлн руб., которые были направлены прошедшим отбор банкам.

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