СМИ: банки просят у ЦБ доступ к кредитным историям россиян без их согласия

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банковское сообщество под эгидой ассоциации "Россия" направило письмо в Центробанк РФ с просьбой отменить в некоторых случаях согласие россиян на запрос в бюро кредитных историй. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

"Регулятор может рассмотреть такую возможность, если банкиры приведут весомые аргументы", - цитирует издание слова зампреда ЦБ Михаила Сухова. Он также добавил, что "в значительной степени получение согласия заемщика превратилось в формальность".

Как пишет газета, российские банки предложили изменить закон "О кредитных историях" для того, что чтобы сделать полученное согласие на запрос в БКИ бессрочным. В настоящее время действует два месяца с момента получения или до конца окончания кредита в случае его выдачи.

Банковское сообщество также предложило отменить необходимость получения согласия на запрос кредитной истории для тех граждан, которые уже есть в клиентской базе того или иного банка.