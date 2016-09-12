Аэропорт Жуковский принял первый рейс

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Жуковский, официально открытый в конце мая 2016 года, принял первый рейс - здесь приземлился самолет авиакомпании "Белавиа" из Минска. Столица Белоруссии в настоящее время единственный город, куда можно улететь из нового московского аэропорта, передает корреспондент ТАСС с места события.
Первый рейс в аэропорт Жуковский "Белавиа" выполнил Boeing 737-300. Как сообщил ТАСС представитель аэропорта, на борту прибыли 133 пассажира, а на обратном рейсе в Минск ожидаются 88 пассажиров.
"Белавиа" планировала летать в Жуковский на самолетах Embraier 175, однако в связи с повышенным спросом на билеты заменила их на воздушные суда большей вместимости, пояснили в аэропорту.
Ранее ТАСС в "Белавии" сообщили, что авиакомпания продолжит полеты по этому направлению и из аэропорта Домодедово. Как следует из данных на сайте "Белавиа", билет с вылетом из Жуковского обойдется примерно в два раза дешевле. Например, стоимость авиабилета из Минска в Москву 12 сентября на один из пяти предложенных рейсов через Домодедово по самому низкому тарифу составляла 50-85 евро, а через Жуковский - 30 евро.
Желание начать полеты из Жуковского выразили еще несколько российских авиакомпаний: "Уральские авиалинии", "Ямал" и "Вим-авиа". Они получили допуски межведомственной комиссии при Минтрансе России на регулярное выполнение международных полетов из Жуковского. Авиакомпании планируют выполнять полеты в Австрию, Германию, Болгарию, Венгрию, Китай и Чехию а также в Таджикистан, Киргизию и Казахстан.
Как сообщали ТАСС в авиакомпании "Ямал", авиаперевозчик начнет полеты из аэропорта Жуковский предположительно в октябре.