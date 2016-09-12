Источник: выемки в ЦБ проводились по заявлению о краже дивана в санируемом банке

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Выемки в Центральном банке России проводились по заявлению о краже дивана, картины и вазы в санируемом Международном акционерном банке, где введена временная администрация. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

"Действительно в пятницу в ЦБ правоохранительные органы проводили следственные действия в связи с заявлением о краже в Международном акционерном банке, в котором введена временная администрация в связи с санацией банка", - сказал источник. Он уточнил, что речь идет о краже дивана, вазы и картины.

"Подозреваемые установлены. Они признали вину", - добавил собеседник агентства.

Банк России 3 февраля этого года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного акционерного банка в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.