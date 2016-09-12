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РФ и Иран согласовали требования к экспорту российской замороженной бескостной говядины

Экономика и бизнес
12 сентября, 11:38 UTC+3
Иран разрешил поставки российской говядины в январе 2016 г., однако до сих пор страны вели согласование условий поставок
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор РФ и Ветеринарная организация Ирана согласовали требования к экспорту замороженной бескостной говядины из России в Иран. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Иран разрешил поставки российской говядины в январе 2016 г., однако до сих пор страны вели согласование условий поставок. Теперь аккредитованные предприятия могут начать поставки в Иран.

Россельхознадзор РФ также опубликовал документ, содержащий санитарные требования иранской организации к импорту соответствующей продукции.

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