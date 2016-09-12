РФ и Иран согласовали требования к экспорту российской замороженной бескостной говядины

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор РФ и Ветеринарная организация Ирана согласовали требования к экспорту замороженной бескостной говядины из России в Иран. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Иран разрешил поставки российской говядины в январе 2016 г., однако до сих пор страны вели согласование условий поставок. Теперь аккредитованные предприятия могут начать поставки в Иран.

Россельхознадзор РФ также опубликовал документ, содержащий санитарные требования иранской организации к импорту соответствующей продукции.