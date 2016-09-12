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Правительство может выделить ВЭБу почти 3,2 млрд руб. на дальневосточные инвестпроекты

Экономика и бизнес
12 сентября, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
В частности, предполагается поддержка проектов, направленных на повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке и импортозамещение
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ предлагает предоставить Внешэкономбанку в 2016 году субсидию в размере 3,19 млрд руб. на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что дополнительное финансирование планируется выделить в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".

В частности, предполагается реализовать дополнительные меры по поддержке проектов, направленных на повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке и импортозамещение, а также по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 9 августа утвердил новую редакцию госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" до 2025 года. 16 августа она была опубликована на сайте правительства РФ. По данным Минвостокразвития, на дальневосточную программу в 2016-2025 гг. из федерального бюджета будет выделено 466,52 млрд рублей.

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