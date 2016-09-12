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Пассажиропоток аэропорта Жуковский в 2017 г. может составить 2 млн

Экономика и бизнес
12 сентября, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Международный аэропорт Жуковский, официально открытый в конце мая, 12 сентября принял первый рейс
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Пассажиры самолета авиакомпании "Белавиа" во время встречи в аэропорту Жуковский

Пассажиры самолета авиакомпании "Белавиа" во время встречи в аэропорту Жуковский

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Жуковский в 2017 году может составить 2 млн пассажиров, сообщил журналистам замглавы Ростеха, заместитель председателя совета директоров "Рампорт Аэро" (управляющая компания аэропорта Жуковский) Дмитрий Шугаев.

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"До конца года мы рассчитываем на 350-400 тыс. пассажиров, на 2017 год у нас в планах перевести 2 млн через эту гавань", - сказал он.

Шугаев напомнил, что в 2017 году будет начато строительство второй очереди аэропорта Жуковский из трех. "Следующий терминал будет полностью соответствовать тем планам, которые мы намечали изначально - это 47 тыс. кв. м, то есть на 30 тыс. кв. м увеличиваем. И третий этап - до 2020 года, когда общая площадь будет составлять 60 тыс. кв. м со способностью обеспечить пассажиропоток в 10 млн человек", - сказал он.

Международный аэропорт Жуковский, официально открытый в конце мая, 12 сентября принял первый рейс - здесь приземлился самолет авиакомпании "Белавиа" из Минска. Столица Белоруссии в настоящее время единственный город, куда можно улететь из нового московского аэропорта.

Желание начать полеты из Жуковского выразили еще несколько российских авиакомпаний: "Уральские авиалинии", "Ямал" и "Вим-авиа". Они получили допуски межведомственной комиссии при Минтрансе России на регулярное выполнение международных полетов из Жуковского. Авиакомпании планируют выполнять полеты в Австрию, Германию, Болгарию, Венгрию, Китай и Чехию, а также в Таджикистан, Киргизию и Казахстан.

Пропускная способность пассажирского терминала аэропорта составляет 4 млн человек в год. Предполагается, что пассажиропоток аэропорта будет расти постепенно и в конечном итоге составит 20 млн пассажиров в год.

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