Telenor продает 24,5% акций Vimpelcom

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Норвежская компания Telenor объявила о том, что 12 сентября приступает к продаже 24,5% из принадлежащего ей пакета акций Vimpelcom Ltd в 33%. Об этом говорится в сообщении Telenor.
Норвежская компания владеет примерно 580 млн ADS (американская депозитарная акция), из них на продажу выставлены 142,5 млн акций. Цена ADS пока не определена, отмечается в сообщении.
До объявления цены предложения Telenor может также выпустить трехлетние бонды, которые будут конвертироваться в ADS Vimpelcom общей суммой до $1 млрд. Премия к ним может быть установлена в размере до 35%.
О своем намерении продать принадлежащие ей акции компания Telenor объявила 5 октября 2015 г. Норвежская компания тогда отмечала, что намерена сосредоточиться на повышении ценности своих основных активов, а рыночная стоимость пакета Telenor в Vimpelcom составляла всего около 8% от капитализации норвежской компании. Выход из бизнеса Vimpelcom Ltd. был обусловлен тем, что Telenor не имел возможности полностью контролировать "проблемный бизнес".
Telenor стал акционером российского "Вымпелкома" в конце 1990-х годов прошлого века. После объединения "Вымпелкома" с украинским "Киевстаром" Telenor получил долю в Vimpelcom Ltd. На данный момент Telenor владеет 33% акций и 43% голосов в Vimpelcom.
Vimpelcom Ltd - телекоммуникационный холдинг. 47,9% голосующих акций Vimpelcom принадлежит LetterOne Михаила Фридмана, 43% - норвежской Telenor, 9,1% - миноритарным акционерам. Vimpelcom Ltd является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. Его российская дочка входит в состав так называемой "большой тройки" операторов мобильной связи. Компании Vimpelcom предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", Djuice, Wind, Infostrada, Mobilink, Leo, Banglalink и Telecel.