Авиакомпании будут летать из Жуковского по 23 направлениям, в том числе в Турцию

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Авиакомпании будут летать из подмосковного аэропорта Жуковский по 23 направлениям, в том числе в Турцию, сообщил журналистам замглавы Ростеха, заместитель председателя совета директоров "Рампорт Аэро" (управляющая компания аэропорта Жуковский) Дмитрий Шугаев.
Международный аэропорт Жуковский, официально открытый в конце мая, 12 сентября принял первый рейс - здесь приземлился самолет авиакомпании "Белавиа" из Минска.
"Мы надеемся, что в ближайшее время будут совершать (полеты из Жуковского - прим. ред.) и другие авиакомпании по 23 направлениям, включая Европу, Германию, Израиль, Турцию и многие другие", - сказал Шугаев.
По его словам, в числе перевозчиков, которые подавали заявки на полеты из Жуковского, - "ВИМ-Авиа", "Ямал", NordWind и "Уральские авиалинии".
"Речь идет об октябре месяце. Зимнее расписание будет выглядеть полноценно", - отметил Шугаев.
В частности, NordWind подала заявку на выполнение полетов по 30 направлениям, добавил генеральный директор "Рампорт Аэро" (75% - у литовской Avia Solutions Group, 25% - у структуры ГК "Ростех") Томас Вайшвила. По его словам, заседание межведомственной комиссии по этому вопросу запланировано на конец сентября.
Киргизская авиакомпания Air Manas с октября 2016 г. может начать выполнять регулярные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский. Об этом также сообщил журналистам Томас Вайшвила.
"Думаю, что Air Manas полетит с октября", - сказал он.
Вайшвила добавил, что авиакомпания выиграла соответствующий конкурс, который проводился в Киргизии среди других местных перевозчиков.
Ранее киргизские авиационные власти объявили конкурс среди авиакомпаний на совершение полетов в аэропорт Жуковский.
Пропускная способность пассажирского терминала аэропорта составляет 4 млн человек в год. Предполагается, что пассажиропоток аэропорта будет расти постепенно и в конечном итоге составит 20 млн пассажиров в год.