В Харьковской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Вспышка вируса африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в подсобном хозяйстве в населенном пункте Верхняя Писаревка в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз АЧС", - говорится в сообщении

По данным пресс-службы, в районе, где зафиксирована вспышка заболевания, проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

АЧС (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству.