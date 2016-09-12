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В Харьковской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Экономика и бизнес
12 сентября, 12:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, сентября. /ТАСС
В районе, где зафиксирована вспышка заболевания, проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС
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КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Вспышка вируса африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в подсобном хозяйстве в населенном пункте Верхняя Писаревка в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз АЧС", - говорится в сообщении

По данным пресс-службы, в районе, где зафиксирована вспышка заболевания, проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

АЧС (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству.

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