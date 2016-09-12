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Минэкономразвития РФ рассмотрело программы отчуждения непрофильных активов 37 госкомпаний

Экономика и бизнес
12 сентября, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
О каких конкретно компаниях идет речь, не уточняется
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа при Минэкономразвития РФ рассмотрела программы реализации непрофильных активов первых 37 госкомпаний на соответствие методическим указаниям, разработанным совместно с Росимуществом. По итогам заседаний некоторым предприятиям были даны рекомендации по доработке программ, сообщается на сайте ведомства.

В состав рабочей группы вошли представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минприроды, Минкомсвязи, Минфина, Минсельхоза, Минтранса и Минэнерго. Возглавил группу замминистра экономического развития России, глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

"На состоявшихся заседаниях были рассмотрены программы 37 АО. Некоторым даны рекомендации по доработке с последующим вынесением их на утверждение советов директоров. Те программы, которые требуют более существенных изменений, представят позже", - отметила зампред рабочей группы Оксана Тарасенко.

О каких конкретно компаниях идет речь, не уточняется.

Итоговый доклад о результатах работы группы будет направлен в правительство РФ, а предварительные итоги - доложены на заседании рабочей группы Комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

Ранее сообщалось, что Росимущество оценивает балансовую стоимость непрофильных активов госкомпаний в 224-225 млрд рублей.

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